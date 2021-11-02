菲政府指九段线画面非法 Netflix撤下两集《松树谷》影片

全球最大的流媒体订阅服务提供商奈飞公司（Netflix）日前应菲律宾政府要求，撤下了澳大利亚电视连续剧《松树谷》(Pine Gap)中两集节目在菲律宾的播放。据悉，这两集节目中出现了南中国海九段线的画面。

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菲律宾外交部11月1日发表声明称，“在外交部提出投诉后，（菲律宾）电影和电视审查和分类委员会（MTRCB/Board）于2021年9月28日作出决定，撤销政治剧《松树谷》的剧集，因为该剧展示了中国的九段线地图，侵犯了菲律宾的主权。”声明称，“经过彻底审查，委员会裁定《松树谷》的某些剧集‘不适合公开放映’。委员会还命令其供应商奈飞公司立即将相关剧集从其视频流媒体平台上撤出。”

声明称，“委员会在其决定中强调，‘在全国范围内，政府的每一个部门，只要有机会，都有责任反击中国在西菲律宾海的侵略行动，以维护菲律宾的领土完整’。委员会进一步指出，在《松树谷》对非法九段线的描述不是偶然的，因为它是有意识地设计和计算的，专门传达一个信息，即中国的九段线是合法存在的。”

声明指控说，“这种描写是一种狡猾的尝试，目的是在这一代观众和未来几代人的意识中延续和纪念非法九段线。利用电影这一媒介，只是中国在南中国海/西菲律宾海领土冲突中占据上风的非常规手段。”菲律宾外交部表示期待奈飞公司能够遵守该裁决。

菲律宾与中国近年来持续因南海领土争议而发生争端。据路透社报导，周一晚些时候，《松树谷》的第二集和第三集在菲律宾已不再提供，奈飞公司在其平台上宣布，这些剧集已“因政府要求而被删除”。奈飞公司并没有对这一决定进行详细说明。该剧简介称：这部作品以神秘的美澳联合防御设施为背景，介绍了美国和澳大利亚之间的强大联盟。

南海争议海域主权问题一直是近年来菲中关系间的主要问题之一，在菲律宾总统杜特尔特的政府内，菲律宾外交部多次就这一争议向中方提出外交抗议。值得一提的是，越南信息与传媒部广播电视与电子信息局今年7月发布消息称，在该局以书面形式要求删除有6集的电视剧《松树谷》之后，奈飞公司于6月30日已应要求删除了这部电视剧，因为其内容“侵犯越南海洋和岛屿主权”。

越通社的报导称，“在社会方面，奈飞公司的违规行为伤害了越南人民的感情，引起广大越南人民的愤怒。”报导指，这是12个月来连续第三次发现奈飞公司向越南用户提供内容“违侵犯越南领土主权的电影和电视节目”。2020年7月和8月，奈飞频道上分别播放电视剧《致我们暖暖的小时光》和《国务卿夫人》中也出现有同样被越方视为“非法”的九段线地图的情节。