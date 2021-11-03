印度前驻华大使：印中边界问题不太可能很快结束

曾担任印度驻华大使、外交国务秘书和驻美大使的尼鲁帕玛·拉奥琪(Nirupama Rao)近日在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，印度和中国正在进行的边界争端不太可能很快得到解决。

广告 继续浏览后续

就印中边界争端问题，拉奥琪说，“这是两个亚洲巨人在喜马拉雅山上相互靠近的现实，而且这个共同的边界，这个两国之间的边界从未真正在双方之间得到解决。”她认为，“尽管几十年来双方都为解决争端作出了真诚的尝试，但北京和新德里的立场已经变得强硬，变得不再灵活。”

就印中从去年春天以来在争议地区的军事对峙，拉奥琪指出，“双方都有强大的民族主义力量在争夺”。她认为，“我没有看到任何一方在就解决方案作出妥协时退缩或后退，当然，这是我们不得不面对的一个不幸的现实。”虽经过13轮军长级会谈，两军在发生摩擦的地点完成脱离接触进程，但最终解决方案仍未取得突破，没有完全实现武力降级。

拉奥琪最近撰写了新书《分裂的喜马拉雅山脉》。她在接受《印度斯坦时报》采访时记者提问称，“随着与中国第13轮会谈的进行，你认为我们是否误读了中国人？”拉奥琪说，“我不相信我们误读了中国人。我们与他们打交道已经超过七十年了。已经吸取了许多教训，得出了许多结论。我认为我们对地形的了解要好得多。”

拉奥琪说，“我们更清楚地了解这个问题。我不相信我们正在失去阵地。我们与中国有一个非常复杂的领土争端。我想这是世界上任何地方持续时间最长的陆地边界争端。”她称，“现在，在拉达克东部的实际控制线沿线以及边境的一些其他地区发生的事情是，中国人变得如此积极、自信和咄咄逼人。这使得印度在拉达克沿线的局势发生了巨大的变化。”她补充说，“紧张局势已经出现，最重要的是，我们为维持和平与安宁以建立双方信任的机制、制度、安排和协议基本上已经瓦解，这是非常不幸的。”

拉奥琪说，“印度正走在正确的道路上，试图通过耐心的谈判、降级和脱离接触来寻求，从而使局势能够恢复正常，并恢复现状。因此，我们在正确的轨道上，但事实证明它是复杂的、持久的和非常复杂的。”她称，“但显然，选择是什么？正如我在书中引用马丁-路德-金的话说：‘战争是不完美的凿子，可以雕刻出和平的明天’。”

拉奥琪说，“除了继续寻求降级和达成某种程度的脱离，以便我们能够减少紧张局势，别无选择。但不要忘记两国之间潜在的领土边界争端。除非我们能够解决它，否则我们不会有一个永久的持久解决方案。”

记者问，“现在不是政治解决的时候吗？”拉奥琪表示，“我认为我们必须寻求一个政治解决方案。”她说，“我们的总理和中国领导人习近平通过非正式峰会和各种会议建立了一个沟通渠道。不幸的是，自从加尔万河谷事件后，我们就没有那种直接的沟通了。加尔万对整个双边关系的结构是如此的震惊，而我们今天看到的这种情况是可以预期的。我们一直保持着沟通渠道的畅通，而且这些事情正在被讨论。”