自东京方面消息，日本首相岸田文雄11月2日在英国参加第26届联合国气候变化大会时向媒体表示，有意包含今年年内，早日实现对美国的访问。此前，他与美国总统进行了短暂的会面。此外，据两国官员介绍，澳大利亚和新西兰已经批准了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），确定将于明年1月1日生效。

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拜登在会见岸田文雄时当面就他当选日本首相表示祝贺，双方就早日再次聚首举行正式会谈达成了一致。据共同社报导，岸田文雄从“日本外交的基轴是日美同盟”的立场出发，希望加紧与拜登构建信赖关系，全面启动岸田外交。曾在2012至2017年担任日本外务大臣的岸田文雄擅长英语，他在镜头前与拜登交流也无需翻译。

在与越南总理范明政的会谈中，岸田文雄考虑到中国，表示“强烈反对”在东海和南海单方面改变现状的尝试。两人还商定为实现从日本出口舰艇等防卫装备品而加速磋商。据越通社报导，日越领导人一致同意密切协作配合推动越日关系强劲发展，为两国人民带来切实意义，为地区和世界繁荣发展作出贡献；本着此精神一致同意早日开展两国高层领导互访等。

报导称，与此同时，就应对气候变化等共同关心的地区和国际问题深入交换意见和看法，双方同意继续在各地区和国际场合保持协作配合，就维护东海和东中国海和平稳定与安全，在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法基础上通过对话等和平方式解决各种争端的重要性阐述共同的观点。

据悉，岸田文雄在与英国首相约翰逊的会谈中确认将推进安全保障领域的合作。两人还同意为早日缔结与日本自卫队和英军联合训练等相关的《互惠准入协定》（RAA）而加速谈判。在参加联合国气候变化大会期间，岸田文雄还与澳大利亚总理莫里森再度确认了日澳两国与美国、印度的“四方安全对话”（Quad）的重要性。

据路透社报导，两国官员表示，澳大利亚已经与新西兰已经批准了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。11月2日，RCEP保管机构东盟秘书处发布通知，宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书，达到协定生效门槛。根据协定规定，RCEP将于2022年1月1日对上述十国开始生效。

澳大利亚贸易部长丹·特汉（Dan Tehan）通过声明表示，“澳大利亚已经批准了RCEP，确保我们的农民和企业能够获得这个世界上最大的自由贸易协定的好处。”他说，“RCEP将加强澳大利亚与东盟的贸易关系，并表明我们对东盟主导的区域经济架构的承诺。RCEP对所有15个签署国生效后，将成为世界上最大的自由贸易协定，将澳大利亚前15个贸易伙伴中的9个纳入一个单一的经济框架。”

特汉指出，“澳大利亚对RCEP的批准并没有改变政府对缅甸局势的严重关切。我们呼吁缅甸安全部队停止对平民的暴力行为，进行对话，并释放所有被任意拘留的人，包括澳大利亚教授特乃尔（Sean Turnell）。”他说，“（澳洲）政府强烈支持东盟领导制定摆脱缅甸危机的方针。我们将继续与我们的东盟和其他伙伴合作，支持为解决危机而做出的区域努力。”