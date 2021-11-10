美国务院高官访韩国 会晤朝野总统候选人摸底

从11月10至12日访问韩国的美国国务院负责东亚及太平洋事务的助理国务卿康达将与韩国大选的朝野总统候选人会面。将于明年举行的韩国大选结果对美韩双边关系未来走向具有重要影响。

广告 继续浏览后续

路透社报道，星期三抵达韩国的康达计划分别会见执政党共同民主党的总统候选人李在明（Lee Jae-myung）和在野党国民力量的总统候选人尹锡悦（Yoon Suk-yeol）。尽管房价等国内议题预计将主导韩国明年3月的总统大选，不过分析人士表示，选举的结果还将决定韩国如何在美中之间维持平衡，以及韩国如何在朝鲜问题上与美国协调。

据韩国媒体韩民族日报报道，这是今年9月就任助理国务卿的康达对韩国的首次访问。康达在访问期间还将于11日上午同外交部次官补余承培进行协商并共进午餐。据悉，克里滕布林克当天下午还将会见外交部第一次官（副外长）崔钟健。

东亚太助理国务卿是美国国务院负责韩国、中国、日本等事务的总负责人。

路透社说，美国总统拜登一直在努力凝聚亚洲盟国的力量，以对抗来自中国的潜在“胁迫和侵略”。而这对于韩国来说，具有一定的困难，因为首尔并不热心于激怒中国这个韩国最大的经济伙伴。

韩国2017年因允许部署美国的“萨德”导弹防御系统而遭到中国的报复，付出了不小的经济损失。韩国对中国的依赖这个星期进一步得到了突出。中国出口限制措施的强化导致韩国尿素供应短缺。尿素作为添加剂用于柴油中以减少排放。

路透社的报道还表示，共同民主党的总统候选人李在明定于这个星期会见中国驻首尔大使。尹锡悦的竞选团队表示，到目前还没有安排会见中国官员的日期。

随着美中关系变得越来越具有竞争性，李在明争辩说，韩国不需要限制自己，在美国和中国之间选边站。李在明星期三对媒体表示，如果让他在美中之间选择，他会说，不仅仅只有两个选项让韩国选择。

报道表示，在激怒中国的美国导弹部署上，李在明说，很难看出这些导弹完全是为了韩国的利益，但既然已经部署了，他将力争解决任何已经部署后的问题。

保守派的尹锡悦表明他将采取更公开的亲美立场，并呼吁首尔在与华盛顿和北京的关系上不要那么模糊。韩国的保守派表明他们对正式加入“四方联盟”持开放态度。四方联盟是包括美国、日本、澳大利亚和印度的一个区域安全对话机制。

今年夏天，尹锡悦与中国大使就对美国导弹防御系统的评论陷入了一场不寻常的公开辩论。

在对待朝鲜的问题上，两位总统候选人都没有采取与现状有重大改变的立场。两位都表示将愿意与朝鲜领导人金正恩会面并谋求改善关系。