日本岸田新政府拟开打亲美牌

日本首相岸田文雄11日与美国印度太平洋司令部司令阿奎利诺在官邸举行会谈，确认将朝着进一步强化日美同盟而紧密合作。对于中国在印度太平洋地区单方面改变现状的尝试，两人共享了严重关切。稍早，岸田文雄在10日的记者会上再次表示，有意包括今年在内，尽早访问美国，与美国总统拜登举行会谈。

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据共同社今天报道称，11月11日下午，日本首相岸田文雄与美军司令确认强化同盟。岸田说：“为了实现自由开放的印度太平洋，以及地区和国际社会的稳定，希望展开合作。”阿奎利诺回应称：“日美同盟非常牢固。”鉴于朝鲜10月发射导弹，两人还就朝鲜半岛局势交换了意见。此外，还确认了稳步推进驻日美军整编的重要性。

日本外相林芳正在外务省与阿奎利诺举行会谈，表示“希望朝着进一步强化日美同盟的威慑力和应对能力而共同努力”。

11月10日，日本首相岸田文雄在第二届岸田内阁上台后，于首相官邸召开记者会。岸田文雄在10日的记者会上再次表示，有意包括今年在内，尽早访问美国，与美国总统拜登举行会谈。岸田说：“为进一步强化日美同盟并实现自由开放的印度太平洋，将进行合作。”

对于中国和俄罗斯，岸田强调称：“将主张该主张的，推进坚定的外交。”他指出朝鲜绑架日本人问题是“最重要课题”，还表示为了实现被绑架者回国，“决心直接面对”朝鲜劳动党总书记金正恩。

岸田说明称，将通过出访外国和电话会谈“开展积极的首脑外交”。关于东盟（ASEAN）和欧洲各国等，他表示“将致力于与共享普世价值的伙伴加强关系”。

据该报道，日本防卫相岸信夫11日在防卫省，与美国印度太平洋司令部司令阿奎利诺举行会谈。岸信夫在会谈伊始指出“（例如）中国单方面改变现状的尝试以及朝鲜发射导弹等，日本所处的安全保障环境进一步严峻”，呼吁加强日美同盟的威慑力并为维持“自由开放的印度太平洋”展开合作。

阿奎利诺6月也与岸信夫、时任首相菅义伟、时任外相茂木敏充举行了会谈。在与岸信夫的会谈中，两人就台湾海峡和平稳定的重要性达成了一致。3月的美国参议院军事委员会听证会上，阿奎利诺指出中国大陆对台湾发动军事攻击的可能性是最大关切事项，呼吁与同盟及友好国家加强合作。

岸田上任后显示重视与美国盟友关系。稍早岸田仓促访英拜会拜登，就是意在获得美国信赖。

共同社指，日本首相岸田文雄在众院选举后繁忙的间隙前往英国进行了两天不住宿的访问。这一“仓促出差”意图之一是与美国总统拜登进行首次会面。配合当地举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）首脑级会议，得以与拜登站着进行了会谈，以“拜会拜登”的形式完成了就任后的首次面对面外交。坚信在大选中获得了选民信任的岸田这次外访是争取赢得美国的信任。

据该报道，2日下午在英国北部的格拉斯哥，结束与拜登站着交谈的岸田向记者团回顾称，“就创造机会尽量早些时候再次会面、进行更为深入的会谈达成了一致”，彰显成果。据岸田称，自己提议尽快举行正式会谈，对此拜登表示“同意这么做”。

岸田急于接触的背后有着这样的担忧，即如果不在首脑层面直接传达对强化同盟的热切愿望获得理解，日本就很难吸引忙于应对各种课题的拜登的注意力。

格拉斯哥之行空中旅途往返花费了约24小时，而当地逗留仅8小时左右，行程非常紧张。站着交谈是抵达当地不久的2日上午11时许，持续了“很短时间”（官邸消息人士语），可能只有几分钟。

据共同社说，举行正式日美首脑会谈的建议赢得了拜登同意的岸田方面十分满意，外务省干部强调：“面对面外交的首个领导人是拜登，这意义重大，有助于强化同盟。”

今后日美关系的焦点是如何应对中国。岸田计划通过日美同盟及多边合作进行因对，同时为避免日中关系恶化与中国保持对话。力争最快年内访美与拜登进行沟通、统一步调。

据共同社分析岸田新政府外交难题，包括为解决朝鲜绑架日本人问题而合作也将是重要课题，日本的立场是“要动摇朝鲜，绝对需要得到美国的合作”（外务省消息人士语）。此外还面临今后的防卫合作以及驻日美军驻留经费的相关谈判，日美关系难题堆积如山，岸田的外交手腕将经受考验。