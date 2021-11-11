日本新外相为避免误会辞去日中友好议员联盟会长职位

11月11日星期四，日本外相林芳正在就职记者会上宣布将辞去日中友好议员联盟会长之职，以此“避免身为外相，履职时出现不必要的误会”。

广告 继续浏览后续

根据朝日新闻，路透社等综合消息，林芳正在他作为外相的第一场记者会上，强调了日本与中国之间关系稳定的重要性：“日本和中国之间的连结，不仅对于彼此，对于国际社会和区域和平与繁荣，都变得愈发重要”。林芳正还指出，“日本需要在呼吁中国以负责任的姿态行事的同时，与中国保持对话与合作”；并称自己认为“中国人或许也会呼吁中国以负责姿态行事”。但他并未解释“行事负责”的具体含义。

林芳正自2017年12月以来担任日中友好议员联盟会长。他的辞职信于今年11月10日递交至议联会，希望以此规避作为外相，履职时出现的“不必要误会”。日中友好议员联盟会长之位或将由自民党的小渊优子接任。

林芳正出任新外相，已引发自民党内部保守派的担忧，认为他将软化日本对华态度，或无法对中国采取坚定立场。对此，共同社称林芳正本次辞去日中友好议员联盟会长职位，意在消除这些顾虑。本次记者会上，林芳正解释道：“为了继续在共同议题上开展对话与合作，了解对方，总好过一无所知”。