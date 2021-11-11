联合军演

阿联酋、巴林破天荒与美国、以色列联合海上军演

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Le navire israélien Sa'ar Patrol lors d'un exercice naval en mer Méditerranée, en 2019
Le navire israélien Sa'ar Patrol lors d'un exercice naval en mer Méditerranée, en 2019 © AFP / JACK GUEZ
作者： 法广
4 分钟

美国海军11日宣布，与以色列、阿拉伯联合酋长国和巴林10日起在红海展开5天联合军演。这是两阿拉伯国家与以色列首度公开的军事合作，也是4国首度对外承认的联手海军演习。

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路透社报导，在美国斡旋下，阿联酋、巴林与以色列去年9月达成“亚伯拉罕协议”（Abraham Accords），让彼此外交关系正常化。背后动力是这些国家都对伊朗抱持疑虑，并盼借此促进经济。

 

法新社报导，红海透过苏伊士运河（Suez Canal）与地中海相连。美国海军在声明中表示，演习目的是为了“加强参与的军队之间协同操作能力（interoperability）”。

身兼美国海军中央司令部（US Naval Forces Central Command，NAVCENT）、美国海军第五舰队（U.S. Fifth Fleet）与美国联合海上部队（Combined Maritime Forces）司令的库柏（Brad Cooper）中将表示：“见到美国部队与区域伙伴一同训练来加强我们共同的海上安全能力，令人兴奋。”

库柏还说：“海军合作有助防卫航行自由与贸易流通自由，这些对区域安全和稳定十分重要。”

法新社报导，这次演习项目，包括在美国两栖运输船坞舰波特兰号（USS Portland）上进行登船、搜寻和夺取训练。

美军第五舰队驻扎在波斯湾岛国巴林，任务范围遍及波斯湾、阿曼湾（Gulf of Oman）、红海和印度洋部分区域。去年，以色列和阿联酋参加了在希腊的一次空中演习。 上个月，阿联酋航空总司令易卜拉欣·纳赛尔·穆罕默德·阿拉维将军前往以色列南部，目睹了以色列最大的“蓝旗”军演。

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