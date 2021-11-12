美亚太助卿忧中方经济施压 强调维持秩序重要性

美国国务院亚太助卿康达12日接受韩联社专访时，对中国可能对区域内多国施压经济压力表示忧心，并强调维持国际秩序及供应链弹性的重要性。

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韩联社在专访中提到，在构筑降低对中国依存度的国际供应链过程中，韩国的参与可能招致中方的经济施压，康达（Daniel Kritenbrink）也对此表示忧心，认为中国可能尝试多种方式，对区域内多国进行经济施压（economic coercion）。

被问及对于可能面临压力的韩国，美方可能采取立场时，康达说：“支持数十年来维持安保繁荣的、以遵守规则为基础的秩序，是美国最优先关心的事项。”

康达10日抵韩进行3天2夜访问，期间拜会韩国产业通商资源部，其中一项任务就是讨论影响国际经济安保的供应链问题。

康达对中方挑战并妨害既有秩序的行动表达忧虑，并强调“在遵守秩序的前提下追求经济与安保发展，不使用施压手段、和平解决纷争，是世界各国共同的希望”。

美国在与中国角力中，多次强调降低对中国依存度对维护自由贸易及国际分工体系均衡的重要性，但若韩国加入重建国际供应链的队伍，受到最大贸易伙伴中国报复的可能性难以忽略。

康达11日拜会韩国外交部时也表达共同因应频繁发生的国际供给干扰等经济安保问题的重要性，韩媒分析，可能包括近期因中国限制出口导致的尿素吃紧问题。

中国政府近期以煤炭价格上涨、电力短缺为由，强化管制尿素出口，使韩国物流运输等多种民生相关领域大受影响，甚至派出军机紧急从澳洲、越南等国调货。

康达说明，他此行主要是想强调，构筑在受到干扰时仍能具弹性、恢复力的供应链，避免过度依赖单一国家或市场，才符合共同利益。

他也说，韩国在半导体、电池制造等核心领域居于国际领先地位，美方希望与韩国合作强化足以保护供应链恢复力及核心技术的措施。