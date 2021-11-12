美国指控2名柬埔寨高官企图透过柬国最大海军基地的建设牟利，将他们列入制裁名单。金边当局今天严厉谴责美国，并抨击此举凸显华府“根本蔑视”柬埔寨主权。

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法新社报导，美国财政部本周宣布，柬埔寨国防部高官邵彼伦（Chau Phirun）以及海军司令翁桑坎（Tea Vinh）被控涉及云壤海军基地（Ream Naval Base）贪腐案，财政部冻结两人在美所有资产，并认定与两人进行交易是犯罪。

华府指控邵彼伦与翁桑坎及其他柬国官员，共谋浮报基地建筑款以中饱私囊。

柬埔寨外交部发表声明说：“这是出自于地缘政治动机的毫无根据指控，柬埔寨严厉谴责美国针对柬国官员这种长臂管辖权（long-arm jurisdiction），美国对于主权国家的公众人物採取抹黑之举及单方面制裁行动…显示根本蔑视他国的独立自主，严重干涉内政。”

由于美方怀疑位于泰国湾（Gulf of Thailand）的云壤海军基地转手给中国使用，近年来这个争议成了美、柬两国关係的症结。

柬埔寨一直在拆除基地裡的设施，这些设施部分靠美援兴建，并且曾供美军进行军演。

据华府战略暨国际研究中心（CSIS）的亚洲海事透明倡议组织（Asia Maritime Transparency Initiative）指出，8月间拍摄的卫星画面显示，基地内有两栋新的建物正在施工，意味著很可能中国正在推动新的协议。

柬埔寨总理洪森（Hun Sen）一再否认，柬国将同意中国解放军进驻云壤海军基地。