APEC峰会 拜登：美将持续分享疫苗投资海外生产

美国总统拜登出席亚太经济合作会议（APEC）经济领袖峰会时表示，将强化与APEC经济体的关系以推进公平、开放的贸易与投资；他并承诺，美国将持续分享疫苗、在海外投资生产。亚太经合组织（APEC）第二十八次领导人非正式会议于12日以视频方式召开，轮值主席国新西兰将主持会议。与会国将尽力让有能力的成员自愿中止低效率的化石燃料补贴。各方提议降低对新冠疫苗和相关医疗产品的所有关税。

广告 继续浏览后续

中国国家主席习近平周五在出席亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式线上会议时表示，经济和技术合作是非常重要的，该组织的各成员国应该加大对此投资。

APEC领袖峰会于12日举行，由主办国新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）主持。受到新冠疫情影响，今年会议再度以线上方式进行。

根据白宫发布的摘要，拜登在会中强调美国加强与APEC经济体关系的承诺，以推进公平、开放的贸易与投资，增强美国竞争力，以及确保自由、开放的印太地区。

各领袖也在会中讨论因应新冠大流行及支持全球经济复甦的努力。拜登指出，美国已捐赠超过2.2亿剂疫苗，其中6400万剂是捐给APEC经济体，他并承诺，美国将持续分享疫苗、在海外投资生产疫苗，与APEC经济体合作建立全球卫生安全。

拜登也重申，追求持续、包容性成长之际，美国有意做为APEC经济体强劲、可信赖的伙伴，并讨论深化美国与印太地区经济往来的方法。

另外，拜登在会中提及各国如何共同合作，利用数位科技促进开放、可靠及安全的网路，投资强化网路安全，发展数位经济标准为各经济体的未来找到定位。

在气候议题上，他谈到气候危机同时也带来巨大机会、创造好工作，各国一定要共同合作，朝向永续未来迈进。

此外，阿德恩在峰会会后线上记者会表示，美国及秘鲁已分别表达主办2023年、2024年APEC的意愿，期待相关安排尽早定案。

有媒体问及，会中对美国担任2023年APEC主办国“缺乏共识”，阿德恩对此回应说，美国与秘鲁已表达主办APEC会议的意愿，领袖会议上并没有深入讨论这个议题，但她有信心很快会看到结果，未来几周将确认最后细节。