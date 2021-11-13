亚太经合领导人称协力解决经济复苏

参加亚太经济合作组织(APEC)第二十八次领导人非正式会议的各国首脑誓言，通过加强供应链、解决劳工问题和继续应对新冠大流行，解决该地区的经济复苏问题。

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据路透社报道说，APEC领导人星期五誓言努力应对经济复苏。在轮值主席新西兰主持的亚太经济合作组织(APEC)第二十八次领导人非正式虚拟会议结束后发表的联合声明中，21个成员国的领导人还承诺共同努力应对气候和环境挑战。

APEC领导人在联合声明中表示:“新冠危机远未结束，我们决心使用所有可用的宏观经济工具，应对疫情带来的不利后果，维持经济复苏，同时保持长期财政可持续性。”

此次环太平洋国家领导人会议召开时，正值地区贸易和地缘政治紧张局势加剧之际，特别是中美之间的紧张局势，且全球正在努力应对疫情和气候危机。

美国总统拜登在峰会上向亚太经合组织领导人发表讲话时强调，他致力于加强美国与亚太经合组织经济体的关系，“以促进公平和开放的贸易和投资，增强美国的竞争力，并确保一个自由和开放的印太地区”。

而中国央视新闻援引中国国家习近平周五出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议的发言报导称，开放是亚太合作的生命线，要坚持开放的地区主义，以2040年布特拉加亚愿景为指引，推进区域经济一体化，早日建成高水平亚太自由贸易区。习近平在周四以视频方式向亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会发表主旨演讲时称，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态。

路透社说，亚太经合组织峰会是今年最后一次多边会议，此前已经举行了一系列会议，包括在罗马举行的备受瞩目的G20峰会和在苏格兰格拉斯哥举行的COP26气候会议。亚太经合组织首脑会议明年将在泰国举行。