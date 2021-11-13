印尼警方今天宣布，近期和台湾警方合作，破获一起跨国电信诈骗案，逮捕46名中国籍嫌犯，2名越南籍嫌犯。目前已知受害人中有4名台湾人，诈骗集团3个月从台湾诈取逾新台币600万元。消息没有提及与中国警方是否有合作，以及是否牵涉引渡。

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据中央社今天报道称，印尼台湾警方合作侦破诈骗案，逮捕46名中国嫌犯。印尼雅加达大都会警察局公关室主任尤斯利（Yusri Yunus）、印尼刑事警察局警官等人今天召开记者会，宣布侦破这起诈骗案，48名嫌犯双手被绳索绑住，被带到记者会场。

该报道称，中华民国驻印尼警官康淳闵也出席记者会。

据雅加达大都会警察局公关室主任尤斯利指出，感谢台湾警方的合作，和印尼协同破获这起诈骗案。根据目前调查，嫌犯先以交友软件连络在台湾、中国的受害者，再透过即时通讯媒体WeChat、Line与受害者聊天，有受害者遭仙人跳设计，嫌犯拍下影带后向受害者勒索。

根据印尼警方的新闻稿，嫌犯今年8月至10月间锁定台湾民众为诈欺对象，10月至11月锁定中国民众。至于嫌犯为何以印尼为基地，印尼警方表示，还要进一步调查。