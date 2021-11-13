受到日韩关系恶化、日中关系紧张升温等影响，由日本、中国及韩国领导人参与的“日中韩峰会”，预料将连续两年停办。消息称，身为日中韩峰会今年主席国的韩国，已向日本政府非正式地告知取消意向。

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据中央社今天引述消息报道称，日中韩关系生变，3国峰会料连两年停办。最近一次日中韩峰会于2019年12月24日在中国四川省成都市举行，时任日本首相的安倍晋三访问中国，并在峰会登场前先赴北京与中国领导人习近平举行会谈。

该报道引述日本读卖新闻消息，身为日中韩峰会今年主席国的韩国，已向日本政府非正式地告知取消意向。日中韩过去同意每年轮流主办3国峰会，但从2019年12月以来就没再办过。日韩关系受到慰安妇及“前征用工”（遭日本企业强征的韩国劳工）诉讼问题等恶化，持续日本外务省官员所形容的“二次大战以来最糟状况”。

消息指出，韩国总统文在寅思考透过举行日中韩峰会，在场边另外举行日韩领袖会谈来改善双边关系，不过，日本政府因为看不到韩国方面提出解决慰安妇问题等对策的可能，对举行双边领袖会谈慎重以对至今未能实现。

不仅日韩关系恶化，日中关系也受到中国海警船持续在钓鱼台列屿周边海域航行等，造成紧张情势升高，也成了日中韩峰会无法举行的原因之一。

据中央社，日中韩峰会从2008年起由3国轮流举办，曾就因应北韩研发核武器及弹道飞弹、在经济与防灾方面合作，及人际交流等进行商议。日中韩峰会也曾因为日本政府在2012年“国有化”钓鱼台列屿，造成中国强烈反弹，逾3年未举办。