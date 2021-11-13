日本新政府上台 日美安保再确定

日本新政府上台，外相林芳正与美国国务卿布林肯通话。据路透社今天报道称，日本新任外务大臣林芳正周六表示，美国国务卿布林肯在电话中向他保证，美国对保卫日本，包括中国声称拥有主权的南部小岛的承诺是坚定不移的。共同社说，林芳正履新后首次与他国外交阁僚对话，打电话与美国国务卿布林肯通话。

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据路透社今天报道说，日本外相林芳正称美国务卿布林肯重申保卫日本的承诺。美国国务卿布林肯是在电话中向林方正作出保证。

林芳正告诉记者，他们一致认为台湾海峡的和平与稳定很重要。

据共同社今天报道说，日本外相林芳正13日与美国国务卿布林肯举行首次电话会谈，就强化日美同盟以及合作实现“自由开放的印度太平洋”达成一致。双方确认了尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定美国防卫义务的《日美安全保障条约》第五条的适用对象，就台湾海峡和平与稳定的重要性达成共识。两人还商定将为早日实现首相岸田文雄首次访美以及与总统拜登举行首脑会谈展开协调。

双方一致同意尽早召开外交和防务阁僚出席的日美安全保障磋商委员会（2+2）会议，以强化日美同盟的威慑力和应对能力。

布林肯强调，包括尖阁防卫在内，“对日防卫决心不变”。两人就强烈反对中国在东海和南海单方面改变现状的尝试、密切合作应对与中国有关的诸多课题达成一致。

据该报道，美国国务院发布消息称，布林肯在与林芳正的会谈中确认了日美同盟已成为“地区乃至世界和平、安全与繁荣的基石”。

两人在会谈中商定，面向朝鲜完全无核化，日美和日美韩三国将展开合作。林芳正再次就解决朝鲜绑架日本人问题谋求协助，得到了布林肯的支持。

双方还一致同意切实推进驻日美军整编，以减轻冲绳等的基地负担。两人商定将在新冠病毒和气候变化等全球规模的课题应对上展开协调。

共同社说，林芳正表示：“希望与您建立良好关系，进一步强化日美同盟。”布林肯祝贺林芳正就任外相。这是林芳正履新后首次与他国外交阁僚对话。