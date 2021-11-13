菲律宾总统选举新剧本 杜特尔特的女儿改与小马科斯搭档竞选副总统

菲律宾总统杜特尔特的女儿萨那杜特尔特Sara Duterte2021年11月13日宣布与前总统马科斯的儿子小马科斯搭档竞选副总统。 posa para un selfi con empleados del Ayuntamiento de Davao, el 9 de noviembre de 2021 en esa ciudad al sur de Filipinas

菲律宾总统杜特尔特的女儿萨拉-杜特尔特周六宣布，她将在2022年5月的选举中竞选国家副总统。此宣布结束了关于她将竞选继承其父亲的猜测。

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据法新社今天报道说，但负责在11月15日截止日期前收集总统和副总统候选人的选举委员会采取了一项令人惊讶的举措，现任总统杜特尔特周六表示，他也可以与他的女儿竞争副总统职位。

据总统发言人马丁-安达纳尔（Martin Andanar）告诉菲律宾电视台ABS-CBN，根据宪法规定，杜特尔特没有资格获得第二个六年总统任期，" 杜特尔特将在周一递交副总统候选人证书。而且这是杜特尔特所说的。据安达纳尔说，"我愿意相信这就是目前的计划。他说："我不知道到明天或周一是否会是同样的计划。

直到现在，观察家们还在指望萨拉-杜特尔特竞选总统。几天前，她出人意料地退出了新一届达沃（南部）市长的竞选，并突然团结在她的盟友、前总统格洛丽亚-阿罗约的全国性政党拉卡斯-基督教穆斯林民主党旗下，这加剧了外界的猜测。

萨拉杜特尔特的候选资格立即得到了小费迪南德-邦邦-马科斯的支持，他正在竞选总统，并认为自己成功的机会得到了加强。马科斯是独裁者费迪南德-马科斯的儿子，马科斯在1965年至1986年期间执政。

迄今为止，43岁的萨拉-杜特尔特在关于2022年5月总统选举的民意调查中一直处于领先地位，而马科斯则排在第二位。

该报道说，在菲律宾，总统和副总统是分开选举的。

大多数观察家都在猜测萨拉杜特尔特和马科斯先生之间的交易，即前者将竞选总统，后者将竞选副总统，这是一个权力不大的职位。但最后，情况恰恰相反。评论说，最近几个月，萨拉-杜特尔特和她父亲的支持率已经恶化，杜特尔特家族已经感觉到潮水转向对马科斯有利。

据香港城市大学东南亚研究中心主任马克-汤普森（Mark Thompson）说，如果萨拉-杜特尔特赢得副总统职位，将使 "杜特尔特持续接近权力顶层，在2028年选举中处于有利地位"。马科斯家族主要在该国的北部和南部拥有影响力，而杜特尔特家族则在南部享有强大的民众支持。

现年64岁的小费迪南德-马科斯是独裁者费迪南德-马科斯的儿子，他在对菲律宾进行了20多年的不可挑战的统治后，于1986年被民众起义赶下台。

然而，小费迪南德-马科斯的候选资格正面临一些障碍。他的反对者要求选举委员会宣布他的候选资格无效，因为他在20世纪90年代曾因税务欺诈被定罪。

其他已经宣布的总统候选人包括超级明星拳击手曼尼-帕奎奥，马尼拉市长和著名演员弗朗西斯科-多马戈索以及现任副总统莱尼-罗布雷多。

现总统杜特尔特于2016年当选，他的反毒品战争已经臭名昭著，导致数千人死亡，目前正在接受国际刑事法院的调查。