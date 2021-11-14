俄罗斯开始向印度交付S400-导弹 普京或下月初访印

俄罗斯联邦军事技术合作局局长舒加耶夫在迪拜航展（Dubai Airshow）11月14日开幕前向卫星通讯社表示，俄罗斯已经开始向印度交付S-400防空导弹系统，交付工作正在按计划进行。据了解，俄罗斯总统普京很可能在12月的第一周访问印度，参加两国的年度峰会。

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舒加耶夫向俄罗斯卫星通讯社表示，“向印度供应S-400防空导弹系统的工作已经开始并按计划进行。” 他在回答相关问题时指出，“第一个营将在年底交付。”作为俄军的新一代中远程防空导弹系统，S-400用于在电子和其它类型对抗条件下摧毁战略和战术飞机、弹道导弹、高超音速目标等空中攻击武器。S-400防空导弹系统还已在中国和土耳其的军队中投入使用。

印俄2018年10月签订印方订购5套俄制S-400系统的合同。官员们表示，所有交付将在五年内完成。俄罗斯国防出口公司总经理米赫耶夫（Alexander Mikheev）今年8月曾介绍称，正在与中东、亚太地区和非洲的七个国家进行S-400防空系统的供应。

据亚洲国际新闻通讯社（ANI）引述印度国防部的消息来源报导，S-400防空导弹系统已经开始抵达印度。该系统通过海运和空运途径运往印度。第一批中队的交付工作预计将在今年年底前完成。报导称，S-400防空导弹系统将首先部署在靠近印度西部边境的一个地方，以在那里应对来自与巴基斯坦和中国边境的双重威胁。据悉，中国目前已在西藏前沿地区部署了两个S-400单位。

据《印度斯坦时报》13日引述消息人士的话说，在普京访问印度之前，印度和俄罗斯的外长和防长将在莫斯科举行两国间的首次“2＋2”会谈。这一因双方日程繁忙而被延后的会谈将为随后的印俄首脑峰会铺路。

报导指，在即将举行的印俄峰会上，双方预计会更新在未来十年，即2021年至2031年的军事技术合作计划，并签署国防、贸易和科技方面的若干协议。印俄两国预计将签署的关键协议之一是《相互交换后勤协议》（RELOS），该协议将允许双方军队在对方的基地和港口使用后勤和支持设施。

值得一提的是，美国和印度的年度“2+2”会谈将于12月在华盛顿举行。到目前为止，双方已经在2018年9月、2019年12月和去年10月进行了三轮“2+2”对话。12月的对话将是美印的第四次“2+2”会谈。对话的日期仍在最后确定中。