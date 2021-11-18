菲律宾谴责中国在南海争议海域向其船只发射水炮

菲律宾周四（11月18号）“以最强烈的措辞”谴责三艘中国海岸警卫队船只的行动，称这些海警船阻拦菲律宾两艘补给船前往南海仁爱礁，并发射了高压水枪。

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法新社报道，菲律宾外交部长特奥多罗-洛辛（Teodoro Locsin）说，他已向北京转达了对这一事件的 "愤慨、谴责和指责"，他说这一事件发生在星期二，当时菲律宾船只正在前往有争议的南沙群岛仁爱礁的途中。菲律宾方面表示，三艘中国船只封锁通道并发射水炮的行为是 "非法的"。尽管事件没有导致伤亡，但他们的船只不得不中断补给任务。

洛辛在一份声明中说“中国在这些地区及其周围没有执法权。他们必须注意并退后，”菲方也提醒中国，公务船受菲美共同防御条约的保护。洛辛还说，北京 "不保持克制就会威胁到两国的特殊关系"。菲律宾在自己的领土上做我们需要做的事情不必得到任何人的许可 。

菲律宾总统内阁秘书卡洛-诺格拉莱斯周四也表示："我们将继续在我们的领土维护我们的主权......

法新社和路透社均表示，中国驻马尼拉大使馆拒绝发表评论。

法新社报道，1990年代中期，中国占领了马尼拉专属经济区内的美济礁后，菲律宾将其一艘船停在仁爱礁附近的礁石上，以宣示其对该地区的主权。菲律宾海军陆战队依然驻扎在那里。

报道指出，北京无视2016年海牙国际法院的一项裁决，该裁决认为中国提出的历史主张毫无根据。在罗德里戈-杜特尔特总统的领导下，北京和马尼拉之间的关系总体上有所改善，杜特尔特正努力使他的国家摆脱前殖民国家美国的控制，并加强与北京的经济合作。

今年早些时候，数百艘中国船只在南沙群岛有主权争议的牛轭礁附近被发现后，有关这片资源丰富的海域的紧张局势一直在上升。国内压力迫使杜特尔特采取更强硬的立场，认为他的国家在该地区的主权是不可谈判的。

北京目前在南海已经控制了几个珊瑚礁，包括2012年控制的位于菲律宾主岛吕宋岛以西240公里处的黄岩岛，有些岛礁已经变成了中国的军事基地，有飞机跑道和港口设施。