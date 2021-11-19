日本将通过史上最大规模经济计划 针对中国威胁意味浓

日本政府将在11月19日下午的临时内阁会议上决定经济对策。包括地方负担部分和财政投融资在内的财政支出达到55.7万亿日元，超过曾创下历史最大规模的2020年4月的经济对策（48.4万亿日元）。

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据日本经济新闻今天报道说，日本政府将在11月19日下午的临时内阁会议上决定经济对策。经济对策由4个支柱构成，按财政支出来看，分配22.1万亿日元用于“防止新冠疫情蔓延”。9.2万亿日元用于“在新冠疫情下重启社会经济活动和防备下一个危机”，19.8万亿日元用于“开创未来社会的‘新资本主义’的启动”，4.6万亿日元用于“防灾减灾、强化国土等确保安全放心”。

路透社引述共同社今天报道称，日本计划列出创纪录国防开支，因关注来自中国的威胁。

日本计划在周五与经济刺激计划一同公布的追加预算中，列支创纪录的国防开支，同时前首相安倍晋三呼吁将日本同澳洲的防卫合作关系提高到“新的水平”。

目前日本与美国、英国和澳大利亚等西方盟友对中国在亚太地区的军事化进程都有所回应。

据共同社消息，日本计划在追加预算中至少拨款7,700亿日圆(67.4亿美元)用于国防，该预算案将是周五敲定的经济刺激方案的一部分。这一数额将使2019财年4,300亿日圆的追加预算相形见绌，是追加预算中用于防务的最高数额，其中将包括用于加强日本在西南部岛屿附近防卫能力的支出。

长期以来，日本一直承诺军事预算不超过国内生产总值(GDP)的1%，这一数字缓解了国内外对其军国主义死灰复燃的担心。军国主义曾将日本拖入二战的深渊。但是，随着人们越来越关注中国在有争议的东海海域的军事行动，日本执政的自民党在10月31日的选举之前，在其政策纲领中列入了一个目标，拟将国内生产总值(GDP)的2%或更多用于军事开支。

日本防卫省希望有资金用于国产隐形战斗机和射程超过1,000公里(621英里)的导弹等，同时该国还在打造网络、太空和电磁战能力。

路透社引述报道说，日本还计划加强与澳洲等盟友和友好国家的关系，安倍晋三周五参加一个由澳洲智库组织的在线研讨会时提出了这一点。安倍晋三去年辞任日本首相，但在自民党内仍有影响力。安倍晋三周五表示，日本应与美国、英国和澳洲等AUKUS安全伙伴在人工智能、网络能力和量子技术方面进行合作。AUKUS协议被广泛认为是对中国在该地区军事力量提升的回应。

路透社称，日本将于周五编制创纪录的4,900亿美元支出计划，以缓解新冠疫情对经济的打击，这与全球撤除危机期间刺激措施的大趋势背道而驰，并使其本就紧张的财政状况更加捉襟见肘。