《人生的艰辛》荣获2021年锡耶纳国际摄影“年度最佳照片”

照片中的父子都来自叙利亚。爸爸Munzir的一条腿是当初走过叙利亚伊德利卜（Idlib）省的集市时被突然落下的炸弹炸没的。

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儿子Mustafa今年5岁，一出生就没有四肢，这是因为他妈妈在战争中吸入神经毒气，为了治病吃的药导致的。

拍这张照片时，他们一家已经从战火纷飞的叙利亚逃到了土耳其。

摄影师说，他是在靠近叙利亚边境的土耳其南部见到这家人的。当时，他们都住在一家商店里。自从一条腿被炸掉后，Munzir难以维持一家的开支。

过去3年多，他们大多只能依靠慈善捐助勉强度日。儿子的医疗费用更是压得他喘不过气。为了给孩子找到一种合适他的特殊假肢。他们一家人搬了家，问遍了每个镇的医院，最终还是一无所获。

5岁的Mustafa可能还不懂什么叫人生艰辛。影师见到他时，他总是充满能量，爱笑，爱动。算不能走，他也要在地毯上滚来滚去。

虽然父子俩的人生都很艰难，但他们一起玩耍时，会短暂忘掉所有的苦难。看到这张照片。有些当爸爸的网友一下看哭了。

“力量有很多种形式，无论自己和孩子生活有多苦，依然努力当个好爸爸，就是一种能震撼地球的力量。”

“这个孩子脸上的笑容，跟地球上所有孩子的笑容都一样：单纯的快乐，爱和信任。”