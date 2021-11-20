政治

《人生的艰辛》荣获2021年锡耶纳国际摄影“年度最佳照片”

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La photographie intitulée Hardship of Life ("l'épreuve de la vie"), avec laquelle le photojournaliste turc Mehmet Aslan a remporté l'édition 2021 du Prix international de la photographie de Sienne, samedi 23 octobre
La photographie intitulée Hardship of Life ("l'épreuve de la vie"), avec laquelle le photojournaliste turc Mehmet Aslan a remporté l'édition 2021 du Prix international de la photographie de Sienne, samedi 23 octobre © MEHMET ASLAN / SIENA INTERNATIONAL PHOTO AWARDS
作者： 法广
3 分钟

照片中的父子都来自叙利亚。爸爸Munzir的一条腿是当初走过叙利亚伊德利卜（Idlib）省的集市时被突然落下的炸弹炸没的。

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儿子Mustafa今年5岁，一出生就没有四肢，这是因为他妈妈在战争中吸入神经毒气，为了治病吃的药导致的。

 

拍这张照片时，他们一家已经从战火纷飞的叙利亚逃到了土耳其。

摄影师说，他是在靠近叙利亚边境的土耳其南部见到这家人的。当时，他们都住在一家商店里。自从一条腿被炸掉后，Munzir难以维持一家的开支。

过去3年多，他们大多只能依靠慈善捐助勉强度日。儿子的医疗费用更是压得他喘不过气。为了给孩子找到一种合适他的特殊假肢。他们一家人搬了家，问遍了每个镇的医院，最终还是一无所获。

5岁的Mustafa可能还不懂什么叫人生艰辛。影师见到他时，他总是充满能量，爱笑，爱动。算不能走，他也要在地毯上滚来滚去。

虽然父子俩的人生都很艰难，但他们一起玩耍时，会短暂忘掉所有的苦难。看到这张照片。有些当爸爸的网友一下看哭了。

“力量有很多种形式，无论自己和孩子生活有多苦，依然努力当个好爸爸，就是一种能震撼地球的力量。”

“这个孩子脸上的笑容，跟地球上所有孩子的笑容都一样：单纯的快乐，爱和信任。”

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