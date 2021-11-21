日本防卫省称中国海军测量舰驶入日本领海

日本指控中国海军1艘测量舰17日晚在鹿儿岛县屋久岛和口永良部岛附近海域，驶入了日本领海。防卫省未透露驶入期间的详细行动。日本政府通过外交渠道，向中国政府传达了关切。

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据共同社报道，日本防卫省19日发布消息称，中国海军1艘测量舰17日晚在鹿儿岛县屋久岛和口永良部岛附近海域，驶入了日本领海。防卫省未透露驶入期间的详细行动。日本政府通过外交渠道，向中国政府传达了关切。这是日方第4次确认并公布中国海军舰艇驶入领海，上次是2017年7月。此次未发出基于《自卫队法》可以使用武器的“海上警备行动”命令。

据防卫省介绍，17日晚8点40分前后，海上自卫队巡逻机发现了在屋久岛以南毗连区航行的测量舰。翌日的18日凌晨1点20分前后，发现该测量舰在口永良部岛以西的毗连区向西航行。防卫省认为在此期间，测量舰驶入了日本领海航行。

另外，在日本周边，中国和俄罗斯各2架轰炸机19日在日本海和东海上空长途飞行，航空自卫队战机紧急升空应对。18日以后，日方发现中俄驱逐舰等共3艘经对马海峡驶入了东海。防卫省认为中国也与俄罗斯携手、活动趋于频繁，已加强警惕。