确信日中韩领导人会议无望在年内举行

日中韩领导人会议基本上将连续2年无望举行。日本和会议主席国韩国围绕原被征劳工和原慰安妇等历史问题对立，年内开会的条件没有成熟。多名政府相关人士20日透露了该消息。美中两国对立预计也将长期持续，东亚三国合作的势头低迷。日本政府内有意见认为难以早日开会。

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据共同社报道称，日中韩领导人会议无望在年内举行。虽然2020年韩国也是主席国，但因为日韩关系恶化和新冠疫情影响未能开会。继续今年之后，韩国明年将继续担任主席国。

日中韩领导人会议力争由三国每年轮流举办，但2019年12月在中国召开之后，重启尚无眉目。日本外务省干部表示“完全没做好开会的协调工作”。

该报道说，围绕日韩关系，韩国警察厅厅长本月16日登上了竹岛（韩国称独岛）。日本提出强烈抗议，拒绝17日在美国华盛顿举行的日美韩副外长磋商之后召开联合记者会等，日韩对立趋于严重。若在原被征劳工等的诉讼中扣押的日本企业资产被出售，那么进一步恶化将无法避免。

首相岸田文雄10月与韩国总统文在寅举行就任后首次电话会谈之际，就原被征劳工和原慰安妇问题，强烈要求韩方采取恰当措施。基本沿袭了前菅义伟政权的对韩外交姿态。外务省干部指出“日韩关系处于最糟糕的状态”。该人认为至少在经明年3月韩国总统选举、文在寅的下一任总统就任之前，情况无望好转。

就与中国方面，共同社说，日中关系也由于中国公务船驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边日本领海和台湾局势等，处于紧张状态。中方预计由国务院总理李克强出席会议。李克强在新冠疫情扩大后避免出国访问，或许会对参加面对面会议慎重行事。