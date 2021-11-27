日首相岸田文雄检阅自卫队：加强必要的防御能力

自东京方面消息，日本首相岸田文雄11月27日在陆上自卫队朝霞驻地（东京都练马区等）出席检阅仪式并发表训示。考虑到日本周边安全环境急速变化的现状，岸田文雄强调，“在这种情况下，我们将不排除而是考虑所有的选项，包括拥有所谓的对敌基地攻击能力，并加强必要的防御能力。”

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日本政府26日在临时内阁会议上正式通过了防卫省提出的高达7738亿日元的2021财年补充预算案。加之去年12月通过的2021财年5.34万亿日元的防卫预算，日本年度防卫费用总额首次超过6万亿日元。日本防卫省在提案中称，“随着日本周边的安全环境以前所未有的速度恶化，我们的当务之急是加快实施各种项目。”

岸田文雄周六在检阅陆上自卫队时发表讲话称，“作为首相和日本自卫队总司令，我对今天在朝霞这里负责保卫我们国家的人员的纪律和精力充沛的态度感到非常鼓舞。”他提到，“2017年夏天，我在兼任外务大臣和防卫大臣的时候，在回应朝鲜发射弹道导弹的问题时，就强烈地意识到了这一点。”他补充说，“我非常清楚地记得，我是如何与防卫省和自卫队的成员一起工作，尽最大努力确保我们的国家安全没有任何的漏洞或缺陷。”

岸田文雄称，“昨天，鉴于埃塞俄比亚不可预测的局势，我们派遣了一个由外务省和防卫省组成的调查小组前往吉布提，以加强我们的情报收集。我想再次对你们强烈的使命感和你们每天的努力表示敬意。我强烈希望你们继续全心全意地在各自的岗位上履行职责，以保护埃塞俄比亚的人民。”

岸田文雄说，“现在，我们比以往任何时候都更多地面临着一个严峻的现实。”他指出，“朝鲜继续发射弹道导弹，这违反了安理会决议。我们不能忽视近来新技术的开发和提高，如高超音速滑翔武器和不规则轨道导弹。中国继续加强其军事能力，并单方面试图改变现状，没有足够的透明度。”

岸田文雄称，“各位成员，坚决捍卫我国的领土、领海、领空和人民的生命财产安全是我们的责任。这是我们被赋予的最重要的职责。我们国家周围的安全环境正在以前所未有的速度发展。”他说，“曾经是科幻小说中的世界，现在已经成为现实。在这种环境下，政治的责任是冷静和现实地辩论保护人民的生命和生计所需要的东西，并确保人民对所需要的东西有清楚的了解。”

岸田文雄说，“为此，我已指示修订《国家安全保障战略》、《防卫大纲》和《中期防卫能力整备计划》。 在这种情况下，我们将不排除而是考虑所有的选项，包括拥有所谓的对敌基地攻击能力，并加强必要的防御能力。”

据共同社报导，由于受到新冠疫情影响，当天的检阅仪式规模缩减。此后，岸田文雄与参加了与阿富汗撤侨行动以及新冠疫苗接种任务的自卫队员等进行对话。他还视察了在日本灾害派遣中用于掌握情况的小型无人机等装备，并试乘了装甲车和坦克。此外，日本防卫省智库“防卫研究所”26日发布了分析中国军事动向的《中国安全战略报告2022》。