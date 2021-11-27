韩国前总统全斗焕出殡 其妻首替亡夫公开道歉

韩国已故前总统全斗焕的出殡仪式11月27日在首尔世福兰斯医院殡仪馆举行。仪式由50余名遗属、全斗焕的亲信等少数人出席。据悉，全斗焕的夫人李顺子在仪式上替亡夫就过去的罪行道歉。李顺子称，“丈夫下台以后，我们一家人经历了很多事情，每当遇到那些事情时，丈夫都会说全是自己的过错，是自己无德。”

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当地时间11月23日上午，全斗焕在位于首尔西大门区延禧洞的私宅中去世，终年90岁。韩国政府当日决定不为其举行国葬。这是韩国政府引进国葬制度以来首次不按国葬规格为前总统治丧。

据韩联社报导，李顺子周六读稿称，“葬礼结束，我谨代表遗属替丈夫向在他任期内遭遇痛苦并身心受创的人表示深深的歉意。”她称，“丈夫下台以后，我们一家人经历了很多事情，每当遇到那些事情时，丈夫都会说全是自己的过错，是自己无德。”

报导指，这是全斗焕方面首次就全斗焕犯下的历史罪行公开道歉，距离全斗焕政府1980年武力镇压“五一八民主化运动”（光州事件）以来已过41年多。据官方统计，镇压行动造成至少191人丧生，其中包括26名士兵和警察。受害者家属声称事件前后实际死亡人数要高得多。

葬礼期间，媒体多次向李顺子等全家遗属询问对“五一八民主化运动”等的立场，但他们一直保持沉默，直到遗体火化之前才向公众低头道歉。报导称，全斗焕本人生前并没有就自己的罪过真诚道歉，而其妻在丈夫离世后似乎迫于无奈地道歉，为时过晚。在韩国三位将军出身的总统中，全斗焕是直到最后也毫无歉意的一人，也是最后去世的一位。

被称为“光州屠夫”的全斗焕生于1931年1月23日，曾于1980年至1988年间任韩国第11、第12届总统。因涉嫌主谋1979年的“12·12”军事政变和1980年“5·18”光州事件等，全斗焕1996年一审时被判处死刑，后在来年减刑为无期徒刑和追缴2205亿韩元。

1997年12月20日，时任韩国总统金泳三在征得候任总统金大中同意后赦免了全斗焕和卢泰愚。全斗焕并于1998年初获释。2018年，因涉嫌损害死者名誉案，全斗焕又遭起诉。2021年8月，他被诊断为患有多发性骨髓瘤，11月23日传出其去世消息。