埃尔多安：无视里拉崩跌坚持宽松货币政策

土耳其总统埃尔多安11月29日重申“高利率引发高通膨”的非典型货币政策观点，表示自己“有读过经济学”、“绝对不会让步”。里拉汇价上周已因其类似论调而崩跌、迭创新低。

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自诩“利率敌人”的埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）向来抱持“高利率引发高通膨”的非典型货币政策观点，大部分经济学家和各国央行持相反看法。他过去曾因认为巿场借贷成本过高，多次训斥央行。

土耳其新闻网站Duvar报导，结束对土库曼斯坦访问从阿什加巴特（Ashgabat）返回土耳其的埃尔多安，29日在专机上告诉随行记者，他读过经济学，反高利率立场坚定不移。

埃尔多安说：“通膨是果，高利率是因。” “我自从掌权以来就一直在捍卫这个理论，而且会继续这样做。塔伊普．埃尔多安没有‘髮夹弯’。我有读过经济学，而且对于一些价值链（的理解）自有定见，高利率是因，不是果，通膨才是果。”

土耳其通膨率已接近20%，央行却逆势大砍利率而挨轰。埃尔多安22日为货币政策辩护，强调紧缩不能抗通膨，矢言将会坚守宽松政策。里拉兑美元汇价隔天崩跌15%，来到1美元兑13.45里拉，创历史新低。

里拉兑美元汇价今年已剧幅贬值45%，其中约有一半贬值幅度出现在最近两週内。

埃尔多安29日还举美国、欧洲和以色列为例，试图支持自己的论调说：“从这些国家就可以看到我们论点的正确性。”

他说：“我从来没有主张升息，也绝对不会这麽做。儘管有人不以为然，塔伊普．埃尔多安维持相同观点，在这件事情上我绝对不会让步。”

在访问中，埃尔多安还声称，通膨将会在大选之前降下来。土耳其定2023年举行总统和国会大选。

埃尔多安表示，为达成经济独立，执政的正义发展党（AKP）已经投入奋战，此举引发了以土耳其经济为目标的“攻击”。

“我们将会继续致力达成自身目标，唱衰的人和殖民主义经济学家的论调不值一顾。”他说：“我们将会马到成功。”