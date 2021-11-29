外媒：至少7国暗中助台湾打造潜舰 对抗中国威胁

据路透社报道称，美国、英国等7个国家的厂商和专业人士在伸出援手，暗中帮助台湾打造自己的潜舰。路透社引述知悉潜舰国造计划的消息人士说，各国政府都已提供出售关键零组件给台湾所需的出口许可。

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据中央社今天引述路透社报道，美国、英国等7个国家的厂商和专业人士在伸出援手，暗中帮助台湾打造自己的潜舰。

根据路透社的调查披露，台湾潜舰国造计划已从至少7国手中取得技术、零件与人力援助，未来潜舰将部署在离中国较远的台湾东部深海，在战时保护台湾港口，并有能力重创任何来自中国的攻击行动。

路透社引述消息人士说，英国皇家海军潜艇舰队退役准将麦吉（Commodore Ian McGhie）是潜舰计划人员招募工作的关键人物。他协助一家设在直布罗陀的公司招募工程师，其中包括皇家海军退役人员。

此外，台北也聘请到来自至少澳大利亚、韩国、印度、西班牙、加拿大等5国的工程师、技师人员与海军退役军官。他们以高雄港为基地，向台湾海军与负责打造潜舰的台湾国际造船股份有限公司（CSBC）提供潜舰打造的专业建议。

据中央社说，台湾国际造船股份有限公司在路透社询问时不愿发表评论，台湾国防部则说，潜舰国造的各项挑战已经“排除”，工作正“依计划进行中”。