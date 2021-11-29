美国首席东亚事务外交官抵达雅加达

美国负责东亚事务的首席外交官当地时间11月29日抵达印度尼西亚首都雅加达，开始了他为期大约一个星期的东南亚地区四国之行。另外三个国家是马来西亚、新加坡和泰国。东南亚是美国抗衡中国影响力的一个关键地区。

广告 继续浏览后续

负责东亚事务的助理国务卿康达(Daniel Kritenbrink)发出推文说，“很高兴这个星期访问雅加达，强化美国与印度尼西亚的战略伙伴关系，并增强东盟在地区事务治理和地区稳定当中的角色。

在他出访之前，美国总统拜登已表示要加强美国与东南亚的接触。

美国国务院的一份声明说，康达将在这次访问中“重申美国的合作承诺……应对最严峻的全球和地区挑战”，并强调美国支持“印太基于规则的秩序”。这种表述暗指中国在该地区越来越强势的活动，华盛顿一再谴责北京“胁迫”近邻。

声明说，康达将讨论人权方面的“挑战”，寻求加强在气候变化方面的合作，并讨论如何向缅甸军政府施压，以制止暴力并排除人道救援的阻碍；他还将讨论如何加强经济关系以及如何走出新冠病毒大流行病并“重建得更美好”。

东盟消息人士们说，美国正安排拜登明年一月在华盛顿主持与东盟领导人聚集一堂的面对面峰会。据信，康达此行目的之一是为美国-东盟领导人峰会铺路，但美国方面还没有证实这个消息。

上个月，拜登与东南亚国家联盟的领导人一道举行了一次视频峰会，这是华盛顿四年来首次在最高层级参与东盟活动。

拜登誓言将与东盟共同捍卫海上自由和民主。他还表示，华盛顿将开始对话，探讨一个地区经济框架。一些批评人士曾说，在前总统特朗普让美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)后，拜登的亚洲战略缺乏经济层面。

路透社说，一位亚洲外交官说，东南亚地区国家仍在观望拜登方案的细节，并且认识到拜登对重建国内经济实力的专注是一个制约因素。

奥巴马政府时期曾任负责东亚事务的助理国务卿丹尼尔·拉塞尔(Daniel Russel)对路透社说，对东盟国家来说，一个关键问题是，对该地区来说，“美国是否真的有一个可行的经济战略”。

康达此行不包括东盟新任轮值主席国柬埔寨。柬埔寨与中国的关系越来越密切。

就在本月早些时候，美国宣布对两名涉嫌腐败的柬埔寨高级军事将领进行制裁。与此同时，华盛顿还发布商业警示，告诫目前在柬埔寨或正考虑在柬埔寨经营的美国企业注意与涉及腐败商业行为、犯罪活动和侵犯人权的实体的接触。金边方面做出了愤怒反应。美国的制裁与中国在具有战略意义的云朗海军基地周边的开发项目有关。

那位亚洲外交官和拉塞尔都对路透社表示，预计康达很快还会访问其他东盟国家。