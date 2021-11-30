缅甸军政权延后宣判昂山素季

缅甸军政府掌管的法院原订今天要就被军事政变推下台的领袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）煽动叛乱一指控罪行做出判决，不过据知情人士指出，军方已将判决延后至12月6日再行宣布。

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据法新社今天报道称，缅甸军方将领今年2月1日凌晨发动政变，推翻诺贝尔和平奖得主昂山素季的民选文人政府，终结这个东南亚国家短暂的民主政治，昂山素季便遭到拘押至今。

按缅甸军方所预告，遭罢黜的缅甸领导人昂山素季预计今天要在遭控煽动叛乱的审判中听取判决，这会是昂山素季诸多军政府法庭官司中的首场判决，这些官司恐让昂山素季面临数十年的牢狱之灾。

昂山素季被控煽动反军方。如果罪名成立，恐面临3年徒刑，不过分析人士认为，昂山素季不太可能今天就入狱服刑。法庭反而可能会延后判决，或将任何刑期减为居家监禁，好让这位仍然备受爱戴的领袖继续消失在大家的视线内，以便军政府继续巩固大权。

据军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）近日告诉法新社，昂山素季的审判在缅甸首都奈比多（Naypyidaw）特别法庭举行，记者被禁止出席旁听。昂山素季的律师近日也被禁止对媒体发言。

「全国民主联盟」其他高级别成员的判决近几周内已陆续出炉，军政府祭出严厉判决毫不手软。

克伦邦（Karen State）一名前首长本月稍早遭判刑75年；昂山素季一名亲信幕僚则遭判20年。

法新社说，根据缅甸观察组织数据，在军政府镇压异议人士的行动中，有超过1200人丧生，上万人遭逮捕。