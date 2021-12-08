印度军方直升机坠毁：多位高官身亡

印度空军表示，一架载有国防参谋长比平-拉瓦特和其他13人的军用直升机今天在泰米尔纳德邦起飞后不久坠毁。13人已经死亡，一名男性幸存者因严重烧伤正在接受治疗。比平-拉瓦特将军的情况尚不清楚。

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据印度媒体今天报道称，印度国防参谋长拉瓦特将军乘坐的军用直升机坠毁导致13人死亡。拉瓦特将军的妻子、他的国防助理、安全突击队和数名空军人员也在飞机上。

印度军方一架俄制米-17 V5直升机今天在泰米尔纳德邦库诺尔附近发生事故，印度官方已下令进行调查，以确定事故原因。

拉瓦特将军今天早些时候曾从德里乘坐飞机前往哥印拜陀的苏鲁尔。坠机发生在俄制米-17 V5直升机从苏卢尔的空军基地起飞不久就要抵达目的地时。消息说，当时直升机当时已经开始下降，并应在10分钟后降落。

据法新社说，它在离最近的公路约10公里处坠落，迫使急救人员徒步前往事故现场。

今天下午当地12点20分左右首次报告了坠机事件。消息说，拉瓦特将军乘坐通常被认为非常安全的空军直升机，坠机事件令专家震惊

该报道称，63岁的拉瓦特将军于2019年1月担任印度首任国防参谋长。设立该职位的目的是整合陆军、海军和空军这三个军种。