中国遭指国家资助背景骇客锁定东南亚政府组织

美国一家私人网络安全公司今天公布报告指出，可能有国家资助的中国骇客广泛锁定东南亚政府与民间机构，密切参与北京基础建设开发计划的组织也未能幸免。中国当局过去持续否认任何形式的国家资助侵骇，还说中国本身才是网攻的主要目标。

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据中央社今天报道称，中国骇客锁定东南亚政府组织，背后疑有国家资助。该报道引述美联社消息，美国网安咨询公司“记录未来”（Recorded Future）情报研究部门Insikt Group报告指出，中国骇客锁定目标包括泰国总理府与泰国陆军、印尼和菲律宾海军、越南国会、越南共产党中央办公室、马来西亚国防部等。

Insikt Group判定东南亚高知名度的军事与政府机构过去9个月遭骇客利用FunnyDream与Chinoxy等客制化恶意软件入侵，这种定制工具无法公开取得，由据信获中国政府资助的多个组织使用。

这种锁定行为也和中国政府政经目标一致，让人更怀疑背后有国家资助。

该报道称，记者请中国外交部对此发表评论，尚未获得回复。中国当局过去持续否认任何形式的国家资助侵骇，还说中国本身才是网攻的主要目标。

据Insikt Group表示，其追踪到的网络侵骇中，马来西亚、印尼、越南是被锁定的前3大目标，其他包括缅甸、菲律宾、老挝、泰国、新加坡与柬埔寨都是侵骇目标。Insikt Group表示，所有国家都已在10月获知这项发现，但一些活动据信仍在持续发生。Insikt Group表示，也在柬埔寨与老挝侦测到据信与北京“一带一路”计画有关的活动。

这家公司表示：“2021年整年，Insikt Group追踪锁定南海主权声索国越南、马来西亚和菲律宾总理办公室、军事机构、政府部门的网络间谍活动，同时间其他受害者还包括印尼与泰国的组织。”该公司说，“这种活动大多被归咎于一个暂时被称为威胁活动组织16（TAG-16）的团体。”

据Insikt Group说，“我们也发现证据，显示TAG-16与（中国）人民解放军相关组织RedFoxtrot共享客制化能力。”