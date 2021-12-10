日首相岸田文雄：欢迎台湾申请加入TPP

日本首相岸田文雄12月10日在参加国会参议院全体会议上，就台湾申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP，前身TPP）表示欢迎。他称，台湾是日本“共享基本价值观、有密切经济关系的极其重要的伙伴”。

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据共同社报导，针对岸田文雄施政演说的众参两院代表质询当天结束了为期3天日程。

岸田文雄就中国议题表示，“对于贸易惯例，存在着各种各样的意见。有必要切实看清情况”。他还强调日本政府将“基于战略性观点和国民的理解，主导CPTPP的讨论，为构建自由公平的经济秩序发挥积极作用。”

报导称，关于不向北京冬奥会派遣政府代表的“外交抵制”，岸田文雄介绍称，9日在线召开的“民主峰会”上，美国总统拜登未要求日方步调一致。

日本内阁官房副长官木原诚二周五在主持例行记者会时称，对尼加拉瓜与台湾断交并与中国复交加以密切关注。

木原诚二称，“我们将从两岸关系和区域和平与稳定的角度，包括其未来的影响，密切关注这一情况”。

木原诚二称，“台湾是日本极其重要的伙伴和重要的朋友，我们与他们有着共同的基本价值观，密切的经济联系和个人交往。”