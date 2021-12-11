日本据报将不派高官出席北京冬奥会 月内作出正式决定

日本《读卖新闻》12月11日引述多名消息人士报导，日本政府正考虑做出调整不派内阁官员出席北京冬奥会，加入美国等国采取的“外交抵制”。日方将在本月内作出正式决定，日本运动员则会如期出发。

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报导援引多名政府和执政的自民党的消息人士的话称，日本政府至今已跟七国集团（G7）其他成员共同表态，对中国新疆维吾尔自治区及香港等人权问题感到忧虑。日本首相岸田文雄已经明确了他强调人权的立场，政府内部越来越多意见认为，在中国未改善人权的情况下，派遣政府高层官员出席北京冬奥将很困难。至于选手代表团不受影响，将依原订计划派遣。

岸田文雄此前已表达希望尽快赴美与美国总统拜登面对面会谈，目前正跟美方协调日程，岸田届时可能借会谈向拜登传达日本政府对北京冬奥的因应方针。据日本放送协会（NHK）报导，基于美英澳等相继表态不派遣政府相关人士参加北京冬奥，日本政府也就不派遣部长级官员前往为方向进行协调，预计最快今年底前将决定最后因应方案。

《读卖新闻》称，日本政府原本计划派体育厅长官室伏广治出席冬奥，目前预计将会出席的只有与奥运会相关的人员，包括前东京奥组委主席桥本圣子。据《日本时报》引述消息人士称，日本奥委会主席山下泰裕将会出席。此前，日本政府发言人曾于周五表示，尚未决定是否计划派官员出席北京冬奥。

据共同社10日报导，日本自民党的参院干事长世耕弘成当天在记者会上，就不向北京冬奥会派遣政府代表的“外交抵制”相关举措要求政府早做决定。他指出，七国集团的步调逐渐一致，“日本也在尽可能早的时点做出判断就行。”

日本最大在野党立宪民主党党首泉健太在记者会上提出要求称，“希望以‘也有可能实施外交抵制’的态度展开讨论”。他称，“中国侵犯人权的情况如何？希望（日本政府）与已决定外交抵制的各国相互联系。”