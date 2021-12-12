日外相：我们将强烈敦促中国负责任地行事

据日本放送协会（NHK）12月12日报导，日本新任外务大臣林芳正在出席七国集团外长英国会议时表示，日本打算敦促中国在东中国海和南中国海、香港及新疆维吾尔自治区负责任地行事。

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七国集团外长会议11日在英格兰利物浦拉开帷幕，首日的第一次会议讨论了中俄等地区情况。报导称，林芳正说，日本反对中国单方面试图改变东中国海和南中国海的现状。他表示，日本还对香港和新疆维吾尔自治区的人权状况表示“严重关切”。

报导指，与会的七国外长就“外交抵制”2022年北京冬奥会的问题交换了意见。官员们说，林芳正阐述了日本政府从国家利益角度综合决策的立场。与此同时，林芳正与各国外长举行了单独会谈。

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）当天与林芳正举行了单独会谈。据勒德里昂通过推特介绍，在与林芳正的会谈中双方就法日两国在印太地区的合作，强化双边经贸，及伊朗和区域问题交换了意见。

就二人的会谈，日本外务省的声明介绍说，“勒德里昂部长在讲话中首先祝贺林外相的任命，指出他是日本的长期朋友，在新冠疫情之前，他每年都访问日本，并希望在包括安全和防务合作在内的广泛领域深化与日本的合作。 ”

日方声明称，“林部长说，他希望与法国合作，因为法国是日本的 ’特殊伙伴‘，并将在明年上半年担任欧盟轮值主席国，以加强法国和日本之间以及欧盟和日本之间的合作。”

声明称，“勒德里昂部长表示，他希望通过明年2月法国在欧盟轮值主席国主持下召开的印度-太平洋部长级会议等机会，加强与包括日本在内的印太地区伙伴的合作，两国部长同意进一步深化法国和日本与欧盟在印太地区的合作。”两位部长还就伊朗、乌克兰和其他国家的地区局势交换了意见。

林芳正周六另与英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）举行了会谈。据共同社报导，考虑到中国的活动，双方就推进在印太地区的安全合作达成一致。鉴于新冠病毒新型变异毒株“奥密克戎”蔓延，确认有必要携手在世界各国推进疫苗接种。

报导称，两人还就英国申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的手续交换了意见。对于英国朝着撤销福岛核事故后对日本产食品实施的进口限制，着手推进国内手续一事，林芳正表示欢迎，并再次要求基于科学依据撤销限制。

英国作为轮值主席国首次邀请东盟成员国参加七国集团外长会议，林芳正对此表示了肯定。据了解，会谈持续约30分钟，这是两人首次线下会谈。林芳正还与德国新任外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）举行会谈，确认了明年担任七国集团轮值主席国的德国与后年担任轮值主席国的日本之间将紧密合作。