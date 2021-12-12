美日外长首次当面会谈：推动实现自由开放的印度-太平洋

美国国务卿布林肯12月11日在英国出席七国集团外长会议期间，与日本外务大臣林芳正举行了约25分钟的会谈。这是林芳正11月就任日本外相以来的首次外访，也是首次与布林肯举行线下会谈。据日本外务省介绍，双方一致同意与东盟（ASEAN）和印度等伙伴合作，以实现“自由开放的印度-太平洋”。

广告 继续浏览后续

布林肯在会议开始前向林芳正和媒体表示，“我们有很多东西要讨论，而且是关于各种各样的事情，但我只是特别高兴有机会，并更详细地讨论我们已经在与七国集团（会议上）讨论的许多问题，以及日本和美国正在如此紧密合作的地方。 因此，我们有很多要谈的，但主要是这是一个伟大的机会，终于可以当面交流了。所以很高兴见到你。”

林芳正说，“能够第一次见到你本人，并且能够在利物浦--披头士乐队的故乡见到你，我感到非常欣慰。正如你提到的，我们有很多东西要讨论，我期待着深化我们今天需要讨论的许多话题。 ”

会后，日本外务省通过声明表示，“两国外长就中国、朝鲜等地区情况交换了意见。两国外长一致认为，鉴于地区安全环境日益严峻，加强日美同盟的威慑和应对能力至关重要，日美将继续密切合作。他们还一致认为，日本、美国和韩国之间的合作很重要。”

日方声明指，“林芳正欢迎拜登总统对印太地区的承诺，包括出席东亚峰会和亚太经合组织以及布林肯国务卿访问东南亚。在此基础上，两国外长确认将继续深化与东盟及澳大利亚、印度等其他志同道合的国家合作，以实现‘自由开放的印度-太平洋’。”

日方称，“两国外长确认将协调尽快举行日美安全保障磋商委员会（2+2）会议。在‘2+2’会场上，双方同意深入讨论印太地区面临的问题以及如何处理这些问题。此外，两国外长同意加快日美最终协调，完成驻日美军费用负担谈判。”

美国国务院的声明指，两国外长“重申美日联盟对促进印太地区的和平、安全和繁荣的极端重要性。他们讨论了一系列区域和全球优先事项，包括东盟在解决这些问题中的中心地位的重要性。布林肯国务卿还转达了美日韩合作对于维护一个自由、开放、相互联系、繁荣、有活力和安全的印太地区的价值。”

布林肯会后通过推特表示，“很高兴今天与林外长会面，重申美日联盟对促进印太地区和平、安全和繁荣的重要性。我们期待着深化我们在新冠疫情、气候危机和许多其他优先问题上的合作。”