美日澳宣布合作帮助太平洋三国建海底光缆

美国、日本和澳大利亚12月11日在七国集团外长会议期间共同承诺与密克罗尼西亚联邦、基里巴斯和瑙鲁合作，通过提供资金建设一条新的海底光缆来改善这三个太平洋国家的互联网连接。

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美日澳三国外长和以上太平洋三国总统周六就该项目发表了联合声明。声明称，“拟议的海底光缆将为三个国家的约10万人提供更快、更优质、更可靠和更安全的通信。这将支持增加经济增长，推动发展机会，并在该地区从新冠病毒的严重影响中恢复时帮助提高生活水平。”

声明表示，“这条新光缆将连接科斯雷岛（密克罗尼西亚联邦）、瑙鲁和塔拉瓦环礁（基里巴斯）与波纳佩岛（密克罗尼西亚联邦）的现有HANTRU-1光缆，首次通过海底光缆提供互联网连接。改善连通性和获取数字技术可以提供巨大的经济和社会效益，是可持续发展的关键推动因素。它们还有助于增加数字政府服务的可用性，特别是在教育和卫生领域，并为企业和家庭提供更好的服务、信息和贸易以及就业机会。”

这项合作是在一家中企的投标于6月搁浅之后进行的，因为美国警告说，参与世界银行和亚洲开发银行支持的7260万美元该项目招标的中企的参与构成了安全威胁。在过去十年中，中国向太平洋国家提供了大量贷款，用于各种项目，包括移动电话网络建设。

作为回应，澳大利亚近来一直在增加投资和伙伴关系。2017年，澳大利亚曾花费约1.37亿澳元升级所罗门群岛和巴布亚新几内亚的网络设施。今年早些时候，澳方还承诺为整个地区的基础设施项目提供3亿澳元，包括电信、卫生和交通项目，以帮助各国从疫情中恢复。

声明称，“这一六国合作突出了我们在关键电信基础设施方面合作的承诺，并为该地区可靠和安全的互联网做出贡献。我们将继续与世界银行和亚洲开发银行密切协调，确保该项目补充这些机构的投资，以加强密克罗尼西亚联邦、基里巴斯和瑙鲁的数字连接。”

声明补充说，“这不仅仅是一项基础设施投资。它代表了一种持久的伙伴关系，在我们地区面临前所未有的经济和战略挑战时，提供实际和有意义的解决方案。这个项目建立在澳大利亚、日本和美国在印太地区三边合作的坚实基础上，包括对帕劳海底光缆的支持。”

六国高层共同表示，“它进一步表明，我们共同致力于与太平洋国家以及这些国家之间建立高质量、透明、财政上可持续、具有催化作用的基础设施伙伴关系。这些伙伴关系满足了真正的需求，尊重了主权，并补充了三边基础设施伙伴关系和‘重建更美好世界’（B3W）倡议。三边伙伴将继续合作，促进一个开放、包容和具有韧性的区域。”