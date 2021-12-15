安倍称美日台团结争民主：香港几乎没有民主空间，台湾更形重要

日本前首相安倍晋三半月内三度发表支持台湾言论，他透过视频在「2021台美日三边印太安全对话」发表讲话时更提出一个现实观点，指美日台的共同重要议题就是坚持自由民主，若台湾民主面临威胁，日本亦将面对严峻的挑战，「当香港几乎没有民主空间时，台湾(在全球宣扬民主方面)更形重要」。

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安倍晋三月初发表挺台言论后受到中国外交部大肆抨击，但他昨(14日)在以「绘制新世代民主议程路线图」为题的「对话」上继续发表支持台湾的言论，并以「国家」称呼台湾及把台湾与国家相提并论。他以英文发言指出，「已逝的台湾前总统李登辉在1996年成为台湾首任直选总统，象征民主开始在这个国家萌芽」；其后，当谈到民主必须要大家保卫、抗争、强化及赋予新生命，他认为，在这方面，「很少国家比台湾更能体现这现实」。

中国一直强调，台湾是中国不可分割的一部分，行文时称台湾是一个地方。当其他政府，甚至是商业机构把台湾列为国家时，中国会提出抗议或要求对方修改。

安倍又说，台、美、日的共同重要议题是为下一代坚守自由、人权、法治，以及民主的信念，而台湾更须担起一名领袖的角色，在全球宣扬对民主的信心，「当香港几乎没有民主空间时，台湾这样做，更加显得重要」。

安倍续称，台湾及民主面临威胁，对所有人来说都是严峻的挑战，尤其是日本，故此，日本须强化自身的国家安全能力，而台、美、日三方应在所有领域提升合作，包括网络及外层空间，思考共享知识与科技的更有效方法。

他又表示，如果由像中国般庞大的经济体，采取军事冒进行动，可以说是一种自杀式行为，「我们必须敦促他们不要追求扩张领土，不要挑衅和不时霸凌邻居」。他重申，台湾有资格成为CPTPP成员，美、日及其他志同道合的国家，应努力协助台湾加入国际组织，包括世界卫生组织。他总结，更骄傲的台湾，将成为共同价值的强劲防卫者，这不仅符合日本和美国的最佳利益，也是世界的最佳利益。

台湾总统蔡英文发言时回应，指台美日关系紧密，深化经济伙伴关系是优先要务，台湾将与美国、日本及其他理念相近伙伴一起合作，重组供应链并生产高科技产品，以促进区域和全球经济复苏。

安倍晋三今次是半月内第三次挺台，他在本月1日以视像方式参与台湾一场论坛时表明，「台湾有事，日本也有事」；他一周后接受日本传媒访问时解释，所谓「台湾有事」，除武力侵台之外，还包括大规模网络攻击、削弱台湾民众的战斗意志、引发台湾内部混乱等模式。及至前日（13日），他在BS日本电视台表示，台湾出现突发事态，就是日本出现突发事态，而当美国军舰遭攻击时，日本可能行使集体自卫权。

中国外交部长助理华春莹在安倍第一次挺台时，召唤日本驻华大使垂秀夫提出

严正干涉，指安倍的言论粗暴干涉中国内政，公然挑衅中国主权，「悍然为『台独』势力撑腰，严重违反国际关系基本准则和中日四个政治文件原则」，中国坚决反对。