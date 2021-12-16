岸田文雄：没有参加北京冬奥会的计划

对于明年冬天举行的北京冬奥会和残奥会，岸田首相表示不会参加，他说：“目前我没有参加的计划”。

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他是在参议院预算委员会回答在野党议员的提问时说这番话的。

关于北京冬奥会和残奥会，自民党内部的保守势力和一些在野党因为中国的人权问题呼吁政府放弃向北京冬奥会派遣部长级以上的阁僚参加，日本政府也在朝着这一方向进行调整。

在美国等国因新疆维吾尔自治区等中国人权问题而宣布对北京冬奥会进行外交抵制的时候，岸田首相正式宣布不参加，为的是显示他重视人权的立场。

日本政府不打算派遣部长以上的阁僚等政府官员参加，并正在考虑派日本奥委会（JOC）主席山下泰裕等奥运会官员出席开幕式。 岸田首相还表示：“重要的是要适时地考虑各种情况，从国家利益的立场做出独自的判断。

据路透社报道：国际奥委会（IOC）主席巴赫14日对德国电视二台ZDF表示，美国、英国、澳大利亚等国以人权问题为理由，决定对北京冬奥会进行外交抵制，不派政府官员参加，预计大多数国家不会追随他们。

巴赫说：“70到80多个具有国家奥委会的政府尚未宣布外交抵制，由90个国家和地区的国家奥委会（NOC）将参加北京冬奥会。”

国际奥委会11日在奥林匹克峰会上发表联合声明表示：“坚决反对将奥运会和体育政治化”。