日本外务省将新设台湾问题企划官一职

自东京方面消息，日本外务省在12月17日召开的自民党外交小组等会议上提出，2022年度将在亚洲大洋洲局中国･蒙古第一课新设负责台湾问题的企划官一职。

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据共同社报导，因台湾局势紧张，相关的工作量增加，日本外务省将强化人员安排。组长佐藤正久在会后向媒体透露了上述消息。新设的企划官除了台湾海峡局势外，还将负责收集欧美各国与台湾之间日趋活跃的高官和议员往来等信息。报导称，中国海警船驶入钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）附近日中争议海域等海洋问题也在其职责范围内。

佐藤正久告诉媒体说，“在国家安全、外交、经济安全等领域，与台湾相关的工作正在增加。这是重要的一步。”此外，日本外务省还表示正在就2022年度预算案中增加对发展中国家的政府开发援助（ODA）一事进行最终调整。

据日本放送协会（NHK）周五报导，日本外务大臣林芳正在记者会上说，“随着我们在中国海洋问题上的工作显著增加，我们将能够以灵活的方式收集和分析信息，制定政策并向世界传达。在加强外交部结构的同时，我们还将与美国和其他分享我们普遍价值观的国家合作，对中国提出主张并呼吁采取负责任的行动。同时，我们将继续就共同问题进行对话和合作。”