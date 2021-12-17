法防长访印：共同希望确保印太地区开放包容 愿继续提供战机

法国国防部长弗洛朗丝·帕利（Florence Parly）12月17日到访新德里参加第三届法印年度防务对话。帕利当天与印度国防部长杰纳特·辛格（Rajnath Singh）、国家安全顾问阿吉特·多瓦尔(Ajit Doval)举行了会谈，并受到了总理莫迪的接见。帕里还在稍早参加智库活动时表示，印度和法国都提倡多边主义和捍卫基于规则的国际秩序，必须确保印太地区不受任何一方的胁迫。在与记者问答期间，她指出，法国愿意向印度提供更多“阵风”战斗机。

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帕利在周五与印方官员的正式会谈前先参加了由印度无党派社会发展机构阿南特·阿斯彭中心（Ananta Aspen Centre）举办的论坛活动。该活动的题目是“法国如何与印度合作以捍卫基于规则的印太地区”。她在发言中说，“来到印度是一种独特的体验，印度与其他国家不同。塞纳河和恒河之间的距离在某种程度上似乎被缩小了。”

在谈到印度和法国面临的共同挑战时，她说，这两个国家面临的挑战是区域性和全球性的。谈到恐怖主义，帕利说恐怖主义已经袭击了法印两国。她提到，“斗争还没有结束。袭击我们国家的威胁并没有消失。”帕利提到了阿富汗局势，并说这是一个“法国和印度都关注的问题”，“需要以全面的方式解决这一威胁”。

帕利说，两国面临的第二个共同挑战是“对国际海洋法的尊重”。她说，印太地区的一些海上通道“实际上对该地区以外的许多国家的经济安全也至关重要”。她强调，没有人“应该认为有权绕过”国际海事法。她提到，在这方面基于规则的国际秩序的两个原则是，“争端必须通过仲裁和讨论来解决”，而不是通过“既成事实”，及“必须维护航行自由”。

帕利说，重要的是要保护全球公域，如海洋、网络和空间领域，各国必须共同努力，以便虽然“这些是战略竞争的领域，但需要确保它们不会成为新的遥远的西部（无法之地）”。

在谈到印度和法国的关系时，帕利说，“这种友谊、这种信任在最近几年得到了很大的发展和绽放”。她补充说，“并不将法国和印度视为一种排他性伙伴关系的两极。相反，它是一个合作网络的核心。两国已经与印度洋国家合作，应对环境灾难，如果可能的话，解决这些灾难。”

帕利提到，印度-太平洋是一个“非常宽广的地区”，虽然“由于与中国的紧张关系，政治焦点越来越多地放在这个大区域的东部”，但该区域也包括印度洋。她说，“毫无疑问，印度处于这个区域的中心”。她提到，四分之三的法国专属经济区位于印太地区，并在该地区居住着超过100万国民。

帕利说，“确保我们能够为缓和那里的紧张局势作出贡献是我们的共同责任。”她指出，根据法国的印太战略，决定“我们应该作为法国，同时也作为欧盟在印度洋更多地存在”。她提到，欧盟的第一份防务白皮书正在制定中，印度-太平洋也在议程上。

当被问及法国和欧盟与中国的关系时，帕利回答说，“这是一个必须找到的微妙平衡”。她说，中国是一个“大国，有一些领域可以设想和发展合作”，并提到气候变化和贸易是其中两个领域。

帕利说，“但我们也看到，中国在该地区越来越有侵略性。而当涉及到（南）中国海的时候，情况就更加具体了。法国，如果我可以的话，印度也有同样的看法，这一点很关键：国际海事法、航行自由。”

帕利说，“我们感到，有时那些试图关闭这个中国海的企图。我们希望确保航行自由得到尊重。”她说，这就是为什么“尽管我们远离我们的祖国，但我们定期部署我们的船只和海军，以表达我们在这些水域自由航行的权利。”

帕利说，“当我们在国家层面上开始我们的印太战略时，我们立即想到我们应该在欧洲层面上扩展它”。她说，“我们心中的想法是尝试更好地合作，在欧洲层面上，在这个地区和这些水域有一个更持续的存在。我认为，许多致力于以国际规则为基础的秩序的国家，以一种非常实际的方式，通过让船只在这些水域循环或航行来证明他们的承诺，这是一件好事。”

帕利说，“对我们来说，印度-太平洋不是印度洋和太平洋的人为并列关系。它应该被理解为一个面临共同挑战的广泛的地理连续体”。她说，“因此，我们已经建立了一个特殊的伙伴关系。而且，现在比以往任何时候都更有必要加强这种关系。正如你们所知道的，我们同时面临着全球和区域的挑战。”

帕利在互动中提到，法国愿意向印度提供更多的“阵风”战斗机。她在回答一个问题时说，“法国准备回答印度可能提出的任何额外需求或要求....，如果这是印度的决定，我们开放并准备提供任何更多的‘阵风’战斗机。”她说，“我很高兴印度空军对其‘阵风’飞机感到满意，而且我们非常自豪，尽管有新冠疫情，但36架飞机将按照合同规定按时交付。这是一个真正的成就。”

2016年9月，印度与法国签署了一项政府间协议，以5900亿卢比的价格购买36架“阵风”战机， 迄今为止，法国已向印方交付了33架“阵风”战机。剩余的3架将在2022年4月前交付。这也是帕利两年内第二次访问印度。帕利曾于2020年9月访问印度，当时她参加了在印度安巴拉空军基地举行的5架“阵风”战机的正式入役仪式。

帕利周五来访得到了印度防长拉杰纳特·辛格的欢迎。帕利在印度国家战争纪念馆的致辞中向日前因直升机事故去世的印度首任国防参谋长比平·拉瓦特（Bipin Rawat）表示敬意，称他是“一位富有魅力和远见的军事领导人”，是“一位相信印法国防合作的真正朋友”。

印度总理莫迪稍后通过推特表示，“今天接待了法国国防部长弗洛朗丝·帕利，并讨论了双边防务合作、区域安全、印度-太平洋和法国即将担任的欧盟轮值主席国。我重申了印度对进一步深化我们战略伙伴关系的承诺。”