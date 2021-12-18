法防长：印度是法国在印太地区最重要的战略伙伴

法国国防部长弗洛朗丝·帕利（Florence Parly）12月17日到访新德里参加第三届法印年度防务对话。她在当地接受印媒采访时透露出，法国仍然对美国、英国和澳大利亚之间的三边安全协议（AUKUS，又称奥库斯协议）感到不满，该协议使法国失去了对澳洲的常规动力潜艇销售合同。帕利指出，法国致力于向印度提供最好的国防技术，并愿双方在人工智能、网络安全和太空安全等领域加深合作。

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帕利周五与印度国防部长杰纳特·辛格（Rajnath Singh）、国家安全顾问阿吉特·多瓦尔(Ajit Doval)举行了会谈，并受到了总理莫迪的接见。她在与印方官员会面前接受了《印度时报》记者的专访。

采访中，记者问道，“您周五与国防部长拉杰纳特·辛格和其他领导人会谈的议程是什么？”帕利回答说，“自从我上次于2020年9月访问印度以来，印法友谊表现出了非凡的团结和承诺。我们互相帮助，共同度过了最糟糕的大流行病时期。”

帕利说，“在我们遭受恐怖袭击时，印度站在法国一边。尽管受到大流行病的干扰，法国还是履行了按时交付‘阵风 ’战斗机的承诺：到目前为止，（向印度交付了）36架战斗机中的33架。我们的武装部队已经达到了新的互操作性水平，今年进行了重大的空军、海军和陆军演习。”她说，“这加强了我的信念，即印法战略伙伴关系是我们塑造大流行病后的世界、捍卫我们的共同价值观和促进多极世界的最佳资产。”

帕利说，“在马克龙总统和莫迪总理交流之后，拉杰纳特·辛格部长和我将举行我们的年度防务对话，审查和推进我们合作的各个方面。我还将重申，法国致力于提供其最好的国防技术，其中包含大量的‘印度制造’成分。”她说，“我还想借此机会就比平·拉瓦特将军的不幸去世向他表示哀悼。我向他的家人和其他受害者的家人表示哀悼。”

帕利说，“印度失去了一位有魅力、有远见的军事领导人，他不遗余力地在充满挑战的战略环境中加强印度的武装力量。法国也失去了一位朋友，他相信印法防务合作是应对这些挑战并使两国更加强大的关键。”记者问，“更广泛的印度-法国战略伙伴关系及其前景如何，包括在太空安全合作等新领域？”

帕利说，“我们的战略伙伴关系是建立在持久的共同利益和几十年来建立的特殊程度的信任之上的。它使法国和印度能够在敏感领域合作，以加强我们的自主权和主权条件。”她说，“这就是我们在国防领域一直在做的事情，分享一流的能力，如‘阵风’战斗机，并进行技术转让，如‘鲉鱼’级(Scorpene)潜艇计划。今天，我们正在将这种合作扩大到新的领域，如人工智能和超级计算、网络安全，以及事实上的太空安全。”

帕利补充说，“如果说太空在过去是一个‘新边疆’，那么现在它已经成为一个‘新战线’。法国和印度享有长期的民用太空合作。这就是为什么我们也希望通过建立专门的对话在太空安全和安保问题上携手合作。目标是分享威胁评估，协调我们的应对策略，并共同促进国际规范以确保自由和安全的太空。我们一起建造卫星，自然也要一起努力保护它们!”

记者问，“奥库斯协议对法国的印太战略是否有任何影响？”帕利说，“奥库斯协议不会改变地理环境。法国是印太地区的国家，而印度是我们保持这一地区自由、开放和繁荣的最重要战略伙伴。我很高兴我们在该地区的其他伙伴关系也在不断增强，例如与阿联酋的伙伴关系，其武装部队现在也将驾驶‘阵风’战斗机。”

帕利说，“法国和印度对该地区的挑战，包括海上安全方面的挑战，有着同样清醒的评估。但是，采取军事区块的削减主义做法，让各国放弃对本国安全的责任，并不是解决办法。”她说，“我们的答案是将愿意维护法治而又不屈服于任何霸权的国家聚集起来。这意味着能够向该地区的国家提供一个全面的、可供选择的模式，一个既能解决其安全和发展需求，又能尊重其主权的模式。”

帕利说，“法国和印度多年来一直致力于这一积极的议程，现在，随着欧盟新的印太战略的出台，我们可以依靠欧盟及其27个成员国的额外力量。”记者问，“法国将在2022年上半年担任欧盟轮值主席国。印度在你们的优先事项中会有什么特点？”

帕利说，“我们的首要任务将是建立一个掌握自己命运的强大欧洲。这一雄心与法国和印度的战略自主权的驱动力是一致的。它使欧盟成为印度的天然伙伴，共同致力于建立一个真正的多极世界秩序，从印度-太平洋开始，在那里欧洲可以提供很多东西：从加强海军存在到（基础设施）连接、环境保护和健康的具体解决方案。”

帕利说，“这就是我所说的提供一个基于伙伴关系而非依赖关系的替代模式的意思。我们将利用我们的主席国身份来具体实现这一愿景，而印度是我们努力的核心。特别是，我们将邀请该地区的国家参加2月份的印度-太平洋部长级论坛。”

记者问，“您如何看待中国在印太地区的侵略行为以及与印度在拉达克东部的持续军事对峙？”帕利说，“法国和欧洲的利益直接受到印太地区关键问题的影响，包括中国的行为。在巴黎或欧盟，对此没有任何天真想法。我们致力于维护海洋法，正如我们在该地区的长期军事存在、频繁的海军部署以及与印度等伙伴的联合演习所表明的那样。”

帕利说，“关于拉达克东部的局势：我们密切关注事件。任何国家都不能使用既成事实的政策。我们欢迎迄今为止所采取的脱离接触步骤，并坚信和平对话和尊重国际法是前进的方向。”

记者问，“关于‘阵风’战机交易仍有很多争议。法国的一名法官也已经开始调查？”帕利说，“我不应该对印度的政治辩论或新闻指控进行评论。应该指出的是，包括印度最高法院在内的各国相关机构都在2019年对该协议进行了彻底审查。”

帕利说，“现在，如果你看一下事实。‘阵风’战机正在完全按时交付；我敢说，印度空军似乎对它们的性能非常满意；抵消正在实施；法国公司比以往任何时候都更渴望更多‘印度制造’的项目。”