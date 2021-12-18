美参院批准前奥巴马白宫幕僚长伊曼纽尔为新任美驻日大使

美国国会参议院12月18日通过了由拜登总统提名的前芝加哥市长、曾担任奥巴马政府时期白宫幕僚长的拉姆·伊曼纽尔(Rahm Emanuel)出任驻日本大使的任命。

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美国会参议院在当地时间周六凌晨以48票赞成、21票反对的票数，通过任命伊曼纽尔为新任驻日本大使，3名民主党参议员对他的提名投下了反对票。美国驻日大使这一重要职务，已空缺两年多时间，期间一直由驻东京的职业外交官代办。

伊曼纽尔1959年出生于芝加哥，早前曾担任美国国会众议员。他后来还出任过奥巴马首个总统任期的白宫幕僚长。2010年，伊曼纽尔辞职竞选芝加哥市长，并在2011年至2019年连任两届。拜登任命伊曼纽尔出任美国驻日大使的提名，因后者对2014年芝加哥警官杀害黑人少年拉昆·麦克唐纳（Laquan McDonald）事件的处理而受到抨击。

当时由伊曼纽尔领导的芝加哥政府在等待一年多才公布该事件的警方录像。因此对他的大使任命也在民主党参议员中引发争议。但伊曼纽尔赢得了上一任美国驻日大使，来自田纳西州的共和党籍参议员比尔·哈格蒂(Bill Hagerty)和参议员外交关系委员会副主席、共和党人吉姆·里施(Jim Risch)的支持。

里施曾表示，预计伊曼纽尔会反对拜登政府内部的一项提议，即宣布美国永远不会首先发动核攻击，只会使用核武器进行报复。里施认为，这样的政策转变“将背叛我们与日本的同盟”，而日本是“我们与中国的战略竞争中的最大资产”。据了解，部分日本及欧洲盟国人士对媒体报导美国或宣布不首先使用核武器的保证有所疑虑。日本是唯一遭受过核武攻击的国家。

伊曼纽尔曾于今年10月在美国会参议院确认听证会上表示，未来3年与东京的工作将对美国在印太地区的存在产生重大影响，而且是将持续未来几十年的影响。伊曼纽尔当时向参议员们表示，“我们在未来3年中与日本建立的伙伴关系将决定美国未来30年的姿态。”他说，“我们面临的挑战和机遇强调了加强我们与我们最亲密的盟友--日本的联系的必要性。”

伊曼纽尔说，“60多年来，美国和日本之间的伙伴关系一直是自由和开放的印太地区和平与繁荣的基石，我们的联盟推进了我们的共同利益和共同价值观。”伊曼纽尔称，“中国的目标是通过分裂来征服，美国的战略是通过团结实现安全。这种地区团结是建立在美日联盟的肩膀上的。”

伊曼纽尔说，“在我们的外交政策中，在美国的外交政策中，我们正处于一个关键时刻。”值得一提的是，白宫15日表示，拜登提名前总统肯尼迪的女儿卡罗琳·肯尼迪（Caroline Kennedy）担任美国驻澳大利亚大使。现年64岁的卡罗琳·肯尼迪曾于2013年至2017年在奥巴马政府下担任美国驻日本大使。肯尼迪也是第一位美国驻日本女大使。