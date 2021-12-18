自民党内部提议将日安保文件与美国家安全文件体系统一

日本共同社12月18日引述多名相关人士透露，围绕岸田文雄首相提出的外交和安全政策长期指针《国家安全保障战略》等3个文件的修改，自民党内部提出了把记载项目等体系与美国政府的同类文件进行统一的方案。此举旨在强化日美合作，但有意见担忧自卫队与美军过度一体化，导致难以独立决策。

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岸田文雄此前在竞选期间曾提出上任后将着手修订日本《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》和《中期防卫能力整备计划》。他在10月发表首相就职演说中重申，“在我国所处的安全保障环境日益严峻的形势之下，将彻底守卫我国的领土、领海、领空以及国民的生命与财产。为此，将着手修订国家安全保障战略、防卫大纲、中期防卫能力整备计划。其中，将果敢地推进强化海上保安能力和包括更有效举措的导弹防御能力等防卫能力，以及经济安全保障等新时代的课题。”

岸田文雄随后说，“我国外交与安全保障政策的基石就是日美同盟。我将身先士卒，把作为印太地区、以及世界和平与繁荣根基的日美同盟提升到更高层次。”共同社周六的报导介绍称，自民党将于12月20日启动有关修改上述3个文件的讨论，力争明年5月向日本政府提交建议。计划也提及与美国文件联动的可能性。

报导提及，美国政府的同类文件有：作为政府大方针的美国《国家安全战略》（NSS）、由国防部编写的《国家防卫战略》（NDS）、作为军队运用指针而由参谋长联席会议主席签发的《国家军事战略》 (NMS)。此外还有五角大楼向国会报告的《四年一度防务评审》（QDR）。

美国拜登政府今年3月公布了暂定版的《国家安全战略中期指导方针》。而拜登政府所制定的美国《国家安全战略》及相关文件预计有待明年出台。报导称，自民党也将关注这些动向，并探讨如何体现到建议中去。

自民党国防相关议员就统一体系的益处表示，“现在无法对比日美文件，比较难懂。若改为相同体系进行比较，合作将更加顺畅。”报导指出，拜登政府有意在印太地区加强与盟国和伙伴国家的关系。日本若在国家安全相关文件方面加强协作姿态，推进运用一体化，也有可能给日美分工带来影响。