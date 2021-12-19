日外相：现未就访问中国进行任何具体讨论

自东京方面消息，日本外务大臣林芳正12月19日在出席日本放送协会（NHK）节目中，对于是否以观察员身份参加明年3月举行的《禁止核武器条约》首次缔约方会议表达了否定态度。他指出没有一个拥核国家加入该条约。林芳正称，“我认为（日本）很难以各种形式参加”。关于计划访华一事，林芳正说，“尚未决定任何事，现状是也未进行任何具体讨论。”

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林芳正在NHK的“周日讨论”节目中就废核议题表示，“要力争达成最终目标，重要的是拥核国和非拥核国切实对话”。他指出重视双方出席的明年1月的《不扩散核武器条约》（NPT）审议大会，并称“将努力拿出某种成果”。

出身广岛的日本首相岸田文雄17日在参议院预算委员会会议上表示，他承认《禁止核武器条约》是“一个重要的条约，将作为走向无核武器世界的出路”。岸田文雄说，“日本必须尽其所能，让美国这个世界上最大的核武器国家动起来”。 他说，“我希望首先坚定地建立一种信任关系。”岸田文雄表达了他对日本以观察员身份参与此次会议的谨慎立场。

就如何应对美国等国提出“外交抵制”北京冬奥会议题，林芳正在节目中表示，将对此做出全面判断。他补充说，“我们将做出包括人权状况在内的判断。”关于时机，林芳正说，“我只能说这是一个适当的时机。”关于自身访华一事，林芳正说，“尚未决定任何事，现状是也未进行任何具体讨论。”

就计划将于明年1月举行的日美安全保障磋商委员会（2+2）会议，林芳正预计在朝鲜核与导弹开发及中国增强军力的背景下，双方将就加强日美同盟威慑力展开对话。林芳正说，届时将与美方官员探讨如何加强日美联盟，以应对“朝鲜的核导弹发展，中国缺乏透明度的军事扩军，以及中国在东中国海和南中国海的权力背景下单方面改变现状的企图。”