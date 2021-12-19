谈及乌克兰局势 安倍晋三：可供台湾借镜

近期多次公开讨论台湾议题的日本前首相安倍晋三12月19日在福冈市一场演讲会上说，中国毫不掩饰其对台湾的野心。当谈到俄罗斯重兵部署乌克兰边境一事，安倍表示，“这也是对台湾的一面镜子”。

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据日本《产经新闻》报导，安倍周日在九州“正论”恳谈会成立30周年的纪念演讲会上以“今后日本该有的姿态”为题发表演讲。

安倍在谈到中国议题时说：“中国凭借其巨大的军事力量，正在单方面试图改变南海和尖阁群岛（中国称钓鱼岛）的现状。”安倍说：“它毫不掩饰其对台湾的野心，并正在增加其军事胁迫。”

安倍1日接受台湾智库邀请就“新时代台日关系”为题发表演说。他在当时发言称，日本无法容许台湾遭武力侵犯，“台湾有事”等同于“日本有事”，也形同“日美同盟”有事。安倍说：“如果中国入侵台湾，可能会导致日本的‘生存危机’，我们需要提前表明，这将是一个严重的问题。”

安倍在周日的讲座中提到俄罗斯正在乌克兰边境集中兵力，他说，“这也是对台湾的一面镜子。我也想象过如果国际社会不能阻止俄罗斯的入侵，中国会怎么想。上述措施是必须的。”安倍随后呼吁，“日本也必须拥有打击的力量，以加强日美联盟的纽带。”

自民党政务调查会会长高市早苗当天还在东京的一次演讲中说，台海之间日益紧张的关系“使我们极其有必要作为一个国家共同努力，保护台湾这个我们宝贵的朋友，并确保区域稳定。”她透露，自民党和台湾执政的民进党正准备就外交和经济问题举行会谈。