阿前总统卡尔扎伊：巴基斯坦不应干涉阿富汗内政

阿富汗伊斯兰共和国前总统哈米德·卡尔扎伊（Hamid Karzai）12月19日针对巴基斯坦总理伊姆兰·汗有关阿富汗政治和恐怖组织“伊斯兰国”威胁的言论作出了反应。伊姆兰·汗（Imran Khan）此前声称，有几起该恐怖组织的袭击事件是从阿富汗边境进入巴基斯坦的。

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伊姆兰·汗当天在伊斯兰合作组织（OIC）关于阿富汗的会议上说，“伊斯兰国”从阿富汗威胁巴基斯坦，并补充说阿富汗的稳定是必要的。他说，“我们有从（阿富汗）边境、从‘伊斯兰国’进入巴基斯坦的袭击。”

卡尔扎伊对此回应表示，这些指控是不真实的。他说，该恐怖组织从一开始就从巴基斯坦威胁阿富汗，而不是相反。卡尔扎伊在一份声明中说：“这些言论是不真实的，显然是针对阿富汗的宣传。事实上，从一开始，阿富汗就一直面临着来自巴基斯坦的‘伊斯兰国’的威胁。”

伊姆兰·汗还指出，由于阿富汗政府多年的腐败，甚至在前政府崩溃之前，阿富汗的贫困问题就已经很普遍了。他说，“即使在8月15日之前，一半的人口在贫困线以下，多年的腐败治理，75%的预算由外国援助支持。现在一个国家在这种情况下，在8月15日之后，如果外国援助枯竭，银行系统被冻结，任何国家都会崩溃，更不用说在过去40年里遭受痛苦的阿富汗了。”

关于国际社会将人权问题作为承认塔利班新政府的条件，伊姆兰·汗向大会表示，在推广新的价值观之前必须了解该国不同地区的文化差异。他说，“城市文化与农村文化完全不同。喀布尔的文化总是与农村地区不同。就像在（巴阿边境城市）白沙瓦，它的文化与毗邻阿富汗边境的地区完全不同”。

针对伊姆兰·汗的言论，特别是他关于阿富汗腐败问题的观点，卡尔扎伊说，巴基斯坦政府必须停止干涉阿富汗的事务，并停止在国际集会上代表阿富汗说话。卡尔扎伊还说，这种言论侮辱了阿富汗人民。

卡尔扎伊说，“巴基斯坦政府不应干涉阿富汗的内政，应避免在国际论坛上代表阿富汗发言。”伊姆兰·汗周日还提到，“任何政府如果不能支付其公务员的工资，就会崩溃”。他指的是阿富汗国内当前面对的经济挑战。