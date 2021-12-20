日本前外相：防卫费无需拘泥于GDP的1%

日本前外务大臣、自民党干事长茂木敏充12月19日在三重县四日市市发表演讲。就2022年度预算案中列入的防卫费问题，茂木表示，他认为没有必要拘泥于一直以来被视为大致标准的国内生产总值（GDP）1%左右。他说，“不应该被迄今的想法束缚，需要考虑现实的安全环境进行增强。”

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据了解，自民党在今年10月日本国会众议院选举前推出的“政权公约”中曾提出，“将日本防卫费增至占GDP的2%以上”这一目标。

据共同社报导，关于经济对策，茂木称将继续为受新冠疫情影响的生活和工作提供支持。他强调说，“今后需要积极主动的对策。要建立起在新冠疫情下也能让经济切实运转的机制。”关于岸田政府计划在24日的内阁会议上敲定的2022年度预算案的一般会计支出总额，茂木预计该数额“大概会超过107万亿日元（约合人民币6万亿元）”，创新高。

19日播放的BS东视节目中，茂木被问及是否希望成为新任首相岸田文雄的接班人。他表示自己担任会长的茂木派的所属议员和支持者非常期待，“我抱着有朝一日需要回应（期待）的心理准备”。

日本前首相安倍晋三另在周日出席福冈市的一场演讲上提出，21世纪的最大挑战是如何应对中国的崛起。他称，“在安全方面，中国正在利用其不断增长的军事力量，单方面试图改变南海和尖阁群岛（中国称钓鱼岛）的现状。 它毫不掩饰其对台湾的野心，并在增加其军事胁迫性。”

安倍称，“为了防止这种情况发展成实际的冲突或争端，首先必须达成一种平衡。 中国的军事开支是日本的四倍”。他谈到，自第二届安倍政府开始以来，日本之前被削减的国防开支已经转为正值，“但我们必须继续加强和提高我们的能力”。

安倍称，“《和平安全法制》的颁布加强了日美联盟的纽带”。他提及，由于仅有日本和美国是不够的，因此创建了一个由日本、美国、澳大利亚和印度组成的“四方安全对话”（Quad）框架，并提出了“自由和开放的印度-太平洋”的概念。

安倍称，日本的导弹防御不是一种威慑，而是一种防御。他问道，“在自卫队没有部署的情况下，美国公众舆论会同意只让自己的年轻人为日本冒生命危险吗？”

安倍称，“如果对方国家认为美国不会帮助日本，就有可能按下发射导弹的按钮”。他说，为了使日美联盟的纽带继续牢固，日本也必须拥有打击的能力。