德海军总监：德国除为印太稳定作出贡献外别无选择

德国海军“巴伐利亚”护卫舰自19年来首次穿越南中国海，停靠新加坡。德国海军总监舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）12月21日在新加坡表示，“德国作为一个在世界各地开展贸易的国家，除了为维护和支持印度-太平洋国家的稳定、繁荣和自由作出贡献外，别无选择。”舍恩巴赫承诺强化未来德国海军向印太地区的部署，并称，“也许我们下次会在双边基础上通过（台湾海峡）。”

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舍恩巴赫正在对新加坡进行为期4天的访问。他在周二接受记者采访时说，德国海军此次向印太地区部署“巴伐利亚”号护卫舰的任务，“只是一个预告”，从2023年开始可以期待更多的德舰来访。

舍恩巴赫说，“下一次我们希望有两艘船，一艘护卫舰和一艘辅助舰，因为所有的维修队和备件用辅助舰运输比全部放在一艘护卫舰上更容易。”当被问及为什么“巴伐利亚”号此次来访没有穿越台湾海峡时，舍恩巴赫表示，德国19年来首次在该地区部署海军，不应该一锤定音地开始。

舍恩巴赫说，“这次我们从较小的步骤开始，但下一次--在德国政府的决定下--可能我们会在双边基础上通过台湾海峡。”他还提到，“我们只是需要一个（印太地区的）物流中心，而新加坡是......我认为是我们能拥有的最好的（选择）。”

德国驻新加坡大使里德尔（Norbert Riedel）周一在《海峡时报》上发表文章说，“我们特别关注在南中国海宣称的非法和全面的海洋主张，以及对该地区其他国家宣称其合法权利的持续恐吓和胁迫。”他说，“南中国海和东中国海的领土争端要在国际海洋法的基础上解决。”

舍恩巴赫和里德尔当天还参加了英国智库国际战略研究所（IISS）举办的题为，“印太海事安全未来”的论坛活动。舍恩巴赫受邀发表讲话。他表示，德国已承诺加强其在印太地区的安全和防御参与。他续指，这是对德国上任防长卡伦鲍尔（AKK）政策观点的延续，即世界的重心正在从跨大西洋转移到印太地区。

关于盟国近期日益关注印太地区，舍恩巴赫指出，所有这些国家提出的概念都强调了基于规则的国际秩序。然而，他们的目标似乎不同，他们对各种政策领域的重视程度不同，他们认为多边方法的相关性不同，以及是否以及如何纳入中国也有差异。舍恩巴赫说，“中国是一个地区大国和新兴的世界大国，在某些情况下，其挑战国际秩序的规则，并肯定试图按照自己的观点设计未来的全球秩序。”

舍恩巴赫表示，“德国作为一个在世界各地开展贸易的国家，除了为维护和支持印度-太平洋国家的稳定、繁荣和自由作出贡献外，别无选择。”他提及，德国超过20%的贸易是在印太地区进行的。欧盟是该地区最大的投资者之一。

舍恩巴赫在演讲后的问答环节中提到，如果印太地区需要，德国海军舰艇将以双边方式或作为盟国航母编队的一部分来到当地。他透露称，下一次德国向印太地区派遣军舰时，他将建议其通过台湾海峡。

舍恩巴赫说，他理解澳大利亚为什么要选择澳英美三边安全协议（AUKUS）和建造核动力潜艇，也能理解法国方面的失望。他说，但澳大利亚做出这一决定是出于行动和战略的考虑。