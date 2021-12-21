日本政府宣布谈妥未来5年驻日美军经费负担

据共同社12月21日报导，日本政府发布消息称，日美两国围绕2022年度起5年的驻日美军驻留经费的日方负担，就总额定为约1.0551万亿日元（约合人民币591亿元）达成了共识。与2016～2020年度支出共计9801亿日元相比，增加了750亿日元。

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据报导，日本政府就驻日美军驻留经费的日方负担（“温馨预算”）表示，为了提高自卫队与美军的协作能力，将首次用作联合训练所需新系统的采购费。通过与人工智能（AI）创造的假想敌开展战斗训练，以提高合作应对能力。

据了解，“温馨预算”的通称源于1978年度预算，时任防卫厅长官（日本防卫大臣前身）曾表示“将温馨应对”。日美两国政府一直称之为“东道国支助”（Host Nation Support），该名称将不再使用。“日美强韧化”寓意将“强化同盟”。

报导指，日美明年1月将召开由双方外长和防长参加的“日美安全保障磋商委员会”（2+2）会议，计划届时签署有关未来5年经费的文件。基于现行特别协定的日方负担在2021年度预算中为2017亿日元。

据共同社报导，自民党安全保障调查会会长小野寺五典20日，就修改日本外交和安全政策长期指针《国家安全保障战略》等3个文件，向媒体表示将基于安保战略，探讨是否应该新制定《国家防卫战略》。他指出，美国政府的同类文件体系将成为参考。

小野寺称，讨论对象还包括《国家安全保障战略》、考虑未来约10年防卫力完善目标的《防卫计划大纲》和以5年为单位的具体装备采购计划《中期防卫力整备计划》，及这个3个现行文件的体系本身是否需要修改。

报导称，当天上午召开的调查会会议上，还讨论了包含美国国防部汇总的《国家防卫战略》、由参谋长联席会议主席签发的《国家军事战略》的美国文件体系。有意见提出，应该基于日本版《国家防卫战略》来制定为期5年或者10年的整备计划。小野寺向媒体表示，与美国的文件体系相统一“有利于日美同盟”。

会上还同意在明年5月内，汇总面向首相岸田文雄提出的修改国家安保战略的建议。此外，还就在对方国家疆域内阻止弹道导弹的“对敌基地攻击能力”的措辞交换了意见。也有人提出，对于虽未达到武力攻击的程度但日本警察和海上保安厅无法应对的“灰色事态”，应该加强防备措施。

自民党在今年日本国会众议院竞选期间前曾提出将修订上述三个该国已有的安保战略性文件。