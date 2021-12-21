美前印太司令：仍担忧6年内出现台湾突发事态

自华盛顿方面消息，美国印太司令部前司令菲利普・戴维森（Philip S. Davidson）12月20日在接受日本共同社采访中表示，他现在依然“担忧”6年以内会出现台湾突发事态。当时仍在任上的戴维森今年3月在美国国会参议院军事委员会听证会作证时，首次公开做出了这一表态，引发广泛关注。

广告 继续浏览后续

戴维森在2018年5月至2021年4月期间担任美国印太司令部司令（前称太平洋司令部），他在卸任后作为海军上将退役。戴维森今年3月在即将退役前参加了美国国会参议院军事委员会的听证会。他提出，担心中国正在加速实施其取代美国，及美国在基于规则的国际秩序中所发挥的领导作用这个“野心勃勃的计划”。

戴维森说，“他们早就说希望在2050年前做到这一点，我担心他们把那项目标移得更近了。”戴维森说，“在这之前，台湾显然是他们的野心之一。我认为这种威胁将在这10年，实际上是在未来6年。”戴维斯的这一发言随后引发了广泛关注。

戴维森在周一接受共同社的采访中指出，台湾突发事态不仅是中国人民解放军发起军事进攻，而且也可能是导弹齐发和封锁海峡等。他提出，解放军的训练和演习设想的是“在台湾发生的剧本”，把防止美国介入作为了目的。

关于台湾突发事态，戴维森表示，今后6年“对于美国、台湾、日本以及整个东亚而言都是令人担忧的时期。我现在也这么认为”。他提及包括火箭军在内，解放军的能力提升了。

对于美军探讨的沿联结冲绳、台湾和菲律宾的“第一岛链”部署导弹，戴维森评价说，为了防备危机，美国拥有单独部署能力“很重要”。对于在日本国内部署导弹的问题，他回答说，“这是日本政府判断的事项”。

报导称，中国在南海以及钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）所在的东海也加强了攻势。戴维森称，有必要让中国认识到对地区施压将付出“巨大代价”。

戴维森表示，考虑到朝鲜、中国和俄罗斯，美军在驻日美军专用设施集中的冲绳进行部署，对东亚安全局势而言“非常重要”。