奥密克戎 Omicron变异株蔓延多国，新加坡也出现越来越多确诊案例，为了减少与境外移入案例的接触，新加坡卫生部表示，将限缩“疫苗接种者旅游通道”入境旅客的人数，暂停销售12月23日至2022年1月20日期间入境新加坡的“疫苗接种者旅游通道”航班机票及巴士车票。已购票的旅客不受影响。

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新加坡卫生部发布新闻稿表示，奥密克戎在许多国家现踪，新加坡也出现越来越多境外移入案例，在加强检测下，至今发现了65起境外移入案例。奥密克戎在社区传播也是时间早晚的问题。

新加坡卫生部表示，明年1月20日之后，也将暂时调降“疫苗接种者旅游通道”入境旅客的人数上限及机票、巴士车票数量。

按规定，“疫苗接种者旅游通道”旅客入境新加坡，除了抵境时需要接受检测，第2、4、5、6天需自行在家快筛，第3天及第7天必须到快筛中心在专人监督下采检。

新加坡卫生部说，除了第3天及第7天，旅客必须在快筛取得阴性结果后才能外出，否则将违反传染病法令规定。旅客入境后7天也应减少社交活动、避免餐厅内用或到健身房运动及人潮拥挤场所等。

新加坡交通部民航局表示，自2022年1月21日起，入境新加坡的“疫苗接种者旅游通道”航班机票数量将减半。

此外，奥密克戎来势汹汹之际，新加坡民航局进一步加强防疫措施，包括要求所有机场前线人员接受为期7天的PCR定期检测，工作风险较高者还需额外接受一次快筛。新加坡机组人员也需要接受为期7天的PCR定期检测，且第3天还要在雇主监督下，进行抗原快速检测。