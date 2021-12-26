文在寅：增强国防力量不仅是对朝威慑需要也是自主需求

自首尔方面消息，韩国青瓦台与民沟通首席秘书（总统幕僚）朴洙贤12月26日通过社交媒体脸书透露称，总统文在寅上月27日同幕僚进行对话时曾表示，增强韩国国防力量不只是为了保持对朝鲜的威慑力，也是为了满足处于大国夹缝之间的本国自主需求。

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朴洙贤当天通过在脸书账户上发表长文来介绍文在寅政府在增强韩国国防上所做的努力。他提及正如众多媒体所报道的那样，韩国成为了世界第九大武器出口国。他指出，文在寅强调国防工业合作既是安全合作又是经济合作。就此成就，文在寅本月21日在与官员互动时表示，“重要的是，我们国防工业的全球市场份额有所上升，出口超过进口，成为事实上的国防出口国。而且，出口项目转向高附加值和高质量非常重要。我想自豪地告诉公众这一点。”

朴洙贤介绍称，文在寅2020年10月在与官员交流时就提出，“国防工业合作不仅是安全合作，也是经济合作。我希望国防部门在‘新南方政策’中体现为一个重要领域。”所谓“新南方政策”则是文在寅上台后所推行的主打外交战略之一。

朴洙贤指出，文在寅在上个月17日还告诉官员们说，“我们的国防力量不仅是对朝鲜进行威慑的需要。它对于我们这个夹在大国之间的国家的独立也是必要的，有必要拥有与这种地缘政治地位相称的国防力量。此外，我们是出口国，海洋是我们的经济领域。不仅是对朝鲜的威慑，更要从更广阔的视野，看待这个问题的层次有待提高。”

朴洙贤称，从2018年到2021年，文在寅执政四年的韩国国防预算平均增长率为7.0%，比上届政府四年平均4.1%的增长率高出2.9%。他说，在过去四年，韩国国防能力提升成本平均增幅为8.7%，比上届政府高3.9个百分点。朴洙贤称，韩国在重大武器系统和核心技术研发方面成果显着。

据韩联社报导，文在寅在本月12至15日对澳大利亚进行国事访问，他也因此成为了自去年年初新冠疫情爆发后首位访问澳洲的外国领导人。在文在寅访问期间，韩国和澳大利亚签署了韩产“K-9”自行火炮和“K-10”弹药补给车出口合同，合同总价近10亿澳元。

朴洙贤在文中还提到，今年4月韩国首架KF-X战斗机原型机正式下线，9月海军“岛山安昌浩”号潜艇的潜射导弹水下试射顺利进行。文章最后，他写道，“我感到自豪的是，文在寅政府是总军力排名第六的军事强国，是一个国防出口国，是一个比以往任何一届政府都更加强国防力量并使国防工业成为新增长引擎的政府。”

此前，前驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯（Robert B. Abrams）本周在华盛顿接受美国之音韩语部采访时表示，朝鲜的导弹能力是一个明显的威胁，美国和韩国认真讨论恢复部分联合演习的时机已经成熟。关于战时作战指挥权的过渡问题，艾布拉姆斯重申，韩军在相应的能力准备方面仍有些不足之处。